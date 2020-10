La giornata di ieri ha svelato un ex protagonista di Temptation Island positiva al Covid-19. Ad annunciarlo è stata proprio lei durante il pomeriggio di ieri dopo essersi mostrata nelle storie Instagram dolorante ma soprattutto molto triste.

Nonostante Temptation Island sia finito ormai da diverse settimane le coppie tra di loro hanno creato fin da subito una grandissima amicizia, cresciuta anche fuori da programma. Mentre la gran parte delle ragazze in questi ultimi giorni si è mostrata ancora una volta insieme, Anna Ascione sembra aver deciso di farsi da parte per riprendere in mano la sua vita lontano da Gennaro Mauro. Durante la giornata di ieri però, la ex partecipante a Temptation Island ha deciso di raccontare la sua situazione e quello che sta vivendo. Cosa è realmente successo?

Ex di Temptation Island positiva al Covid-19

Anna Ascione dalla sua esperienza all’interno di Temptation Island è uscita da single, capendo quanto Gennaro Mauro non possa essere l’uomo giusto per lei. Proprio per questo, nelle sue storie Instagram nei giorni scorsi ha spiegato quanto adesso, lei si stia impegnando per riprendere in mano la sua vita sia privata che universitaria.

Durante la giornata di ieri però, Anna si è mostrata all’interno del suo profilo Instagram spiega e motivando perché dei lunghi giorni di inattività. La ex fidanzata di Gennaro infatti, ha spiegato di non stare bene fisicamente, confessando di aver fatto il tampone del Covid-19 e di aspettare i risultati entro poche ore.

Anna Ascione e le sue condizioni di salute

La ex partecipante di Temptation Island è così risultata positiva al Covid-19 e spiega all’interno delle sue storie Instagram di sentirsi molto stanca ma soprattutto spossata. Anna Ascione ha così spiegato: “Scusatemi se non rispondo in Direct ma mi bruciano gli occhi, non riesco a rispondere ad ognuno di voi. I miei sintomi sono: “Febbre 38.5, tosse secca, mal di testa e spossatezza. Sto aspettando l’esito del tampone che dovrebbe arrivarmi oggi pomeriggio”.

Poche ore dopo, Anna Ascione è risultata positiva e spiega: “Combattiamo anche quest’altra battaglia”.