Film Stasera in Tv – Colombiana – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Colombiana. Produzione statunitense del 2011 per la regia di Olivier Megaton con Zoe Saldana, Michael Vartan, Cliff Curtis, Lennie James, Callum Blue, Jordi Molla nei ruoli principali. Il film, concepito in inglese e spagnolo, viene girato tra Chicago, New Orleans e il Messico. La canzone che chiude il film è Hurt dei Nine Inch Nails nella versione del 2003 cantata da Johnny Cash. Il film è basato sulla sceneggiatura del sequel di Léon, scritto dallo stesso Luc Besson che è anche il produttore della pellicola.

Colombiana – Trama

La piccola Cataleya Restrepo vive a Bogotà con i genitori, Fabio e Alicia. Il padre Fabio intrattiene rapporti malavitosi con Don Luis, per il quale Marco fa il lavoro sporco. Al termine di un incontro durante il quale Fabio rivela a Don Luis la sua intenzione di lasciare la banda di mafiosi, Don Luis manda il proprio scagnozzo Marco ad eliminare la famiglia Restrepo. Fabio, che prevede questa mossa, si sta preparando a scappare quando è accerchiato nella propria dimora e non può fare altro che controbattere. Così all’età di 10 anni Cataleya assiste al brutale omicidio dei genitori da parte di un signore della droga colombiano. La ragazza viene lasciata in disparte ma le viene affidato il “passaporto” per la sua libertà: un microchip contenente files che dovrà consegnare all’ambasciata americana.

Colombiana – Trailer Video

Colombiana – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Colombiana

Genere: Azione

Durata: 1h 45m

Anno: 2011

Paese: USA

Regia: Olivier Megaton

Cast: Zoe Saldana, Michael Vartan, Cliff Curtis, Lennie James, Callum Blue, Jordi Molla

Colombiana – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre), alle ore 21.04 di oggi venerdì 30 ottobre 2020. La programmazione di Mediaset 20 lo prevede al termine dell’episodio quotidiano in replica di The Big Bang Theory.