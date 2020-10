Film Stasera in Tv – Un’estate in Provenza – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Un’estate in Provenza. Produzione francese del 2014 per la regia di Roselyne Bosch con Jean Reno, Anna Galiena, Chloe’ Jouannet, Hugo Dessioux, Aure Atika nei ruoli principali. Commedia sull’incontro dei sentimenti in uno scontro tra generazioni all’interno della campagna francese. Jean Reno e Anna Galiena ben diretti nel terzo film della regista Bosch.

Un’estate in Provenza – Trama

Léa, Adrien e il loro fratellino Théo, sordo dalla nascita, partono per la Provenza per trascorrere l’estate nella tenuta di campagna con i nonni materni. I tre nipoti, all’interno della fattoria del nonno, riscoprono uno stile di vita bucolico e passano dall’insofferenza verso la ruvidità di Paul (un ex sessantottino un po’ burbero e amante della campagna), a un piacevole momento di confronto intergenerazionale. Le differenze tra la vita di città e di campagna favoriscono la scoperta di questo intenso rapporto con i nonni e del valore del contatto con la natura, proprio nel momento in cui invece i genitori si apprestano a divorziare.

Un’estate in Provenza – Trailer Video

Un’estate in Provenza – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Avis de mistral

Genere: Commedia

Durata: 1h 45m

Anno: 2014

Paese: Francia

Regia: Roselyne Bosch

Cast: Jean Reno, Anna Galiena, Chloe’ Jouannet, Hugo Dessioux, Aure Atika

Un’estate in Provenza – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi venerdì 30 ottobre 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Miseria e nobiltà.