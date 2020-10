Francesco Monte è Harry Styles – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Francesco Monte è Harry Styles nella prima puntata del torneo di Tale e Quale Show 2020. Il concorrente è riuscito a distinguersi nel corso dell’edizione dell’anno scorso, ma non è riuscito a portarsi a casa la vittoria finale. Questa volta invece è determinato a raggiungere l’obiettivo.

“Son tornato con la grinta giusta, più carico che mai”, dice Francesco Monte prima di affrontare l’ascensore. Questa sera interpreta Watermelon Sugar, un brano di quest’anno. Prima di affrontare il palco, il concorrente sottolinea che il brano scelto parla di contatti umani. Ora più che mai ne abbiamo bisogno. Scopriamo il verdetto dei giudici e il video della performance.

Francesco Monte è Harry Styles nel torneo di Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

Canottiera arancione con ricami gialli e occhiali da sola colorati a forma di anguria. Francesco Monte appare così nei panni di Harry Styles. Ancora una volta colpisce la sua capacità di modulare la voce e l’abilità nell’intonazione. Basterà per oscurare i rivali? “Complimenti”, dice Salemme, “l’anno scorso ti sei imposto come cantante e soprattutto per quanto riguarda i britannici. Sei stato bravissimo, anche somigliante”. Panariello invece ammette di conoscere poco l’artista originale, ma di essere felice di rivedere Monte. “Da solo a fare il sex symbol qua non ne avevo voglia”, aggiunge con ironia.

“Ci hai messo molta energia, l’hai cantata bene. Il brano è simpatico, estivo. L’unica cosa che forse ho notato è che mi sarebbe piaciuto vederti muovere di più, essere un po’ più pazzo col microfono”, dice invece Verdone. “Penso che si sarebbe mosso volentieri fra le ragazze, ma con il Covid questo tipo di approccio non è tanto consigliabile”, interviene Loretta, “volevo dirti che hai fatto un ottimo lavoro. Quando ti prende un personaggio le standing ovation non ci sono, perchè il motivo è leggero e si dà meno importanza. Secondo me però sono anche più difficili”. Di seguito il video della trasformazione di Francesco Monte in Harry Styles.