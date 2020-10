Gianni Sperti scopre un profilo fake che si spaccia per lui aggiungendo persone su Facebook. L’opinionista di Uomini e Donne cerca in tutti i modi di mettere le tantissime persone che lo seguono in guardia. Nonostante in questi ultimi giorni Gianni sia al centro della bufera a causa delle parole rivolte nei confronti di Aurora Tropea all’interno dello studio, l’opinionista ha comunque voluto spiegare ma soprattutto dissociarci da quello che stava accadendo.

L’opinionista del talk show di Maria De Filippi durante la giornata di ieri ha cercato in tutti i modi di avvertire più fan possibile nei confronti di quello che realmente è successo. Così ancora una volta moltissimi utenti social hanno visto un Gianni completamente diverso fuori dallo studio di Uomini e Donne. Cosa è realmente successo?

Gianni Sperti scopre un profilo fake

Nella giornata di ieri Gianni Sperti scopre un profilo fake che si spaccia per lui su Facebook. La reazione dell’opinionista di Uomini e Donne si è mostrata molto arrabbiata nei confronti delle persone che, sembrano aver creato questo finto profilo con le sue foto e il suo nome e cognome per truffare le altre persone.

Proprio per questo, Gianni Sperti ha deciso di mettere in guardia tutte le persone che lo seguono cercando di spiegare le cose come stanno realmente. Sul suo profilo Instagram infatti l’opinionista di Uomini e Donne ha spiegato così cosa è accaduto nella giornata di ieri, cercando di mettere alla luce così da poter segnare un profilo Facebook che, si spacciava per lui truffando la gente.

Opinionista segnala la bufala

Gianni Speri ha così mostrato il finto profilo affermando di non essere affatto lui e di segnalarlo in massa per farlo fin da subito chiudere. Così ha spiegato all’interno delle sue storie instagram: “Attenzione, questo è un profilo fake. La mia pagina Facebook è Gianni Sperti Official. Non rispondete e non inviate i vostri dati”.

Così Gianni certa di mettere al sicuro tutte le persone che potrebbero ritrovarsi un messaggio simile sulla pagina Facebook che, in realtà non è il vero opinionista di Uomini e Donne.