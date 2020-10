Giulia D’Urso replica amara dopo Uomini e Donne: “Non tollero…”

Come tutti sanno, la storia d’amore tra Giulia D’Urso e Giulio Raselli è ormai giunta al capolinea da diversi giorni. Tuttavia, la notizia è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, dato che sembrava che tutto procedesse a gonfie vele per la coppia nata a Uomini e Donne. Molti follower hanno chiesto a Giulia D’Urso come reagisca di fronte alle critiche e l’ex corteggiatrice ha avuto una replica amara in merito.

Il primo a parlare di una pausa di riflessione è stato Giulio Raselli, all’insaputa di Giulia D’Urso. La conferma dell’ex corteggiatrice è arrivata subito dopo. C’è voluto qualche giorno prima che entrambi annunciassero ufficialmente la rottura. Giulio Raselli è rimasto a vivere nella casa di Valenza che aveva condiviso con Giulia. Mentre Giulia D’Urso si è trasferita nuovamente a Milano, città in cui viveva prima di conoscere Giulio.

Giulia D’Urso e la replica contro le critiche

La fine della storia d’amore non è stata facile per nessuno dei sue. Entrambi non hanno rivelato i dettagli delle reciproche motivazioni, parlando semplicemente di incompatibilità di vita e di carattere che li hanno spinti a mettere un punto. Giulio Raselli è tornato a concentrarsi sulla famiglia, sugli amici e sul lavoro, oltre che sullo sport, una delle sue più grandi passioni.

Giulia D’Urso, invece, al momento è piuttosto presa dal trasloco nella sua nuova casa, insieme ad una cara amica. Anche se, l’ex corteggiatrice ha detto di sentire molto la mancanza della sua famiglia d’origine che vive in Puglia e che, ben presto, tornerà a trascorrere del tempo con loro. Poche ore fa, i follower hanno chiesto a Giulia D’Urso quale sia la sua reazione di fronte alle critiche ricevute in questo periodo e l’ex corteggiatrice ha avuto una replica amara.

Grande cambiamento dopo Uomini e Donne

“Non tollero le persone frustrate che sputano veleno senza motivo, prima ci rimanevo molto più male di ora”. Con queste parole decise, Giulia D’Urso ha dimostrato di essere cresciuta molto rispetto al suo esordio a Uomini e Donne. Dopo molti mesi sulla cresta dell’onda, l’ex corteggiatrice riesce a farsi scivolare addosso le critiche gratuite, pur continuando a non prenderle bene.

Che futuro attende Giulia D’Urso ora che la sua storia d’amore nata a Uomini e Donne è finita? L’ex corteggiatrice riuscirà a ritrovare un nuovo equilibrio, dopo l’addio a Giulio Raselli?