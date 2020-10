Lidia Schillaci è Ornella Vanoni – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Lidia Schillaci è Ornella Vanoni nella prima puntata del torneo di Tale e Quale Show 2020. La concorrente si è distinta l’anno scorso per la sua bravura e ritorna in questa nuova edizione per sfidare i nuovi rivali.

Lidia Schillaci dovrà cantare L’appuntamento, il brano cover realizzato grazie alle parole di Bruno Lauzi. Durante le prove è emersa la prima difficoltà per l’artista: la tonalità della Vanoni è molto distante dalla sua. Come se la caverà? Scopriamo il verdetto della giuria e il video della performance.

Lidia Schillaci è Ornella Vanoni nel torneo di Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

Nonostante le differenze, Lidia Schillaci ci propone una Ornella Vanoni degna di nota. Il trucco la rende poi del tutto somigliante a com’era la cantante durante l’anno di debutto della canzone. Senza dimenticare i movimenti, del tutto identici a quelli dell’artista originale. “Ho sentito di più la sua personalità che non quella della Vanoni”, dice Verdone, “però l’hai fatta bene”. La parola passa quindi alla Goggi: “Anch’io ho trovato che Lidia abbia una forte personalità. In questa qui forse lei si è trovata un po’ sacrificata, Ornella è molto dentro, intima”.

Salemme preferisce invece ironizzare sulla presenza di Conti allo schermo e non dal vivo. “Non so dove finisce l’imitazione”, dice Panariello, “quella era una Ornella di tanti anni fa. Secondo me ci sei andata molto vicino, anche se la tua voce viene fuori. Quando si canta bene è ovvio”. Di seguito il video della trasformazione di Lidia Schillaci in Ornella Vanoni.