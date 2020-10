Lucrezia Lando in ospedale – “Le difese immunitarie si sono abbassate”

Lucrezia Lando è solo una dei maestri di Ballando con le Stelle 2020 ad aver dovuto fare i conti con la maledizione che ha colpito il programma. Samuel Peron è appena uscito dalla quarantena, Raimondo Todaro è stato ricoverato per appendicite e Marco De Angelis è stato colpito dalla febbre alta.

Adesso tocca a Lucrezia Lando finire in ospedale, a causa di un ben non precisato malessere femminile. In collegamento con Storie Italiane, la specialista della danza ha rivelato di essere stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Lucrezia Lando infortunata – Gilles Rocca sarà da solo?

Lucrezia Lando ha svelato di stare male da molto tempo, fin dalla puntata in cui la coppia che condivide con Gilles Rocca ha affrontato il Boogie. “Poi le difese immunitarie si sono abbassate”, ha aggiunto. La ballerina ha cercato di resistere il più possibile e nonostante il malessere in corso, ha preferito sfoggiare il suo miglior sorriso e non lasciare trapelare nulla. “Poi sabato sera ho avuto il crollo”, ha ammesso. “Stanchezza, rabbia e tante lacrime”, scrive invece sui social, “mi stanno accompagnando in questi giorni difficili, sia fisicamente che mentalmente. Avrei voluto fosse un percorso lineare senza cadute e invece sono inciampata. E pensare di non poterci essere sabato mi rende davvero triste”.

Per Lucrezia Lando non c’è stata più alcuna via d’uscita e ha dovuto chiedere l’intervento del pronto soccorso per riprendersi. In collegamento con Eleonora Daniele, ha mostrato un viso più che provato. Possiamo dare per scontato che non sarà in studio per ballare con Rocca questo sabato? Le alternative ci sono: il concorrente potrebbe ballare da solo, come già accaduto in passato ad altri colleghi, oppure potrebbe affrontare quest’ennesima prova al fianco di una nuova maestra. Magari di Ornella Boccafoschi, rimasta ‘orfana’ del suo allievo dopo l’eliminazione di Ninetto Davoli.