Matilde Brandi accusa Antonella Elia | L’opinionista segue un copione?

Matilde Brandi, ex concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista in cui accusa Antonella Elia di essere una grande stratega. Ma in che modo? Da quanto ha riferito la ballerina, l’opinionista sembrerebbe voler piacere al pubblico a tutti i costi, cambiando così il suo modo di pensare riguardo le persone.

Matilde l’abbiamo vista molto schietta e diretta verso gli altri partecipanti soprattutto quando le partiva la “giugulare”. Un carattere molto particolare che può passare da mamma amorevole ad una belva pronta a combattere per le sue idee e ragioni. Ma non ne fa passare nemmeno una e sgancia un’altra bomba riguardante l’ex gieffina Antonella.

Matilde Brandi accusa Antonella Elia

Sicuramente non è passata inosservata con il suo temperamento Matilde Brandi. L’abbiamo vista scoppiare di fronte ad una battuta detta da Tommaso Zorzi nei confronti della falsa “favola” di Adua con Gabriel Garko. Per difendere la giovane attrice è esplosa gridando come se non ci fosse un domani, infatti da questa reazione son rimasti tutti abbastanza stupiti. I telespettatori non hanno apprezzato il suo modo di condividere i suoi pensieri nonostante si fosse scusata più volte. Il caso non è stato singolo, perché abbiamo avuto la possibilità sfortunatamente, di vederla arrabbiata in questo modo più volte.

Anche con la collega Maria Teresa Ruta non è andata per nulla d’accordo, accusandola più volte di volersi far vedere piuttosto di essere semplicemente sé stessa. Ha criticato anche il fatto di aver reso pubbliche alcune dinamiche molto personali riguardante anche i suoi figli e il suo nuovo compagno. Non si è lasciata compromettere dallo sfogo della Ruta riguardante il suo ex marito Amedeo causato dall’aver descritto la loro figlia come “bipolare e aggressiva”. Ha ritenuto anche questo, qualcosa di troppo come se la gieffina volesse descrivere come un mostro il padre della bellissima Guenda. Ma su Antonella Elia ha svelato anche alcuni particolari che mirerebbero alla credibilità dell’opinionista, leggiamoli insieme.

L’opinionista segue un copione

Antonella ha cominciato a criticare il suo atteggiamento all’interno della casa e una volta uscita Matilde diciamo che si è ripresa la sua vendetta. Così ha svelato cosa pensa di lei e l’ha accusata di mettere in atto delle strategie per essere amata, le dichiarazioni sono state riportate da SuperGuidaTv. Così sgancia subito la bomba:” Antonella sta seguendo un copione. Prima attaccava Stefania poi dopo che ha visto che sui social si erano schierati a suo favore ha iniziato ad attaccare me”.

Continua nelle dure e importanti, se vere, colpe che l’opinionista ha:” Prima di entrare nella casa mi ha scritto un messaggio dicendo che era felice che partecipassi. Ogni volta che è venuta agli aperitivi con le mie amiche si è divertita talmente tanto che mi chiedeva di invitarla. L’ho sempre coccolata anche durante la partecipazione e Tale e quale show”. Voi cosa ne pensate? Come reagirà Antonella Elia?