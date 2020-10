Orietta Berti Vs Ballando con le stelle – “Non lo rifarei”

Orietta Berti è sempre un fiume in piena e non è mai stanza di presentarsi nei più disparati salotti televisivi. Su invito di Detto Fatto, l’ugola d’oro italiana ha deciso di parlare di una sua particolare esperienza passata. ovvero di quanto ha partecipato a Ballando con le Stelle e a Il cantante mascherato.

“Non lo rifarei mai più”, ha detto Orietta Berti parlando del programma di Milly Carlucci. Secondo quanto rivelato dalla cantante, il motivo sarebbe molto semplice: le scarpe utilizzate per la danza le hanno provocato un mal di piedi che le è durato per mesi.

Orietta Berti svela il suo pensiero su Ballando con le Stelle

A distanza di tempo dalla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Orietta Berti ritorna a parlare della sua esperienza. Spiacevole a quanto pare, visto che per l’occasione ha dovuto indossare delle scarpe particolari: “I lacci ti tagliavano le dita mentre ballavi”. Secondo la cantante, la ‘colpa’ sarebbe da attribuire anche ai giudici del talent musicale. All’epoca della sua partecipazione infatti, la giuria imponeva l’utilizzo di quelle scarpe. “Adesso invece ognuno porta le scarpe che vuole”, ha aggiunto.

Questo però non le impedisce di provare una sorta di gratitudine verso l’amica Carlucci, anche se per via di un altro programma. L’anno scorso infatti Orietta Berti ha partecipato a Il cantante mascherato e ha rivelato che lo rifarebbe con estremo piacere. L’artista infatti si è travestita da Unicorno e si è divertita molto a cantare. Così come ha trovato piacevole il suo camerino, decorato per l’occasione come se fosse un bosco.