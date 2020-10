Oroscopo di oggi, 30 Ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

By

L’ultimo weekend del mese di ottobre è oramai alle porte e per questo è opportuno concludere nel migliore dei modi un mese sicuramente complesso sotto vari punti di vista.

Ecco cosa accadrà, segno per segno, in questa giornata.

Oroscopo di oggi, 30 Ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: Siate molto comprensivi ed evitate di imporre in maniera troppo decise le vostre idee sugli altri, anzi siate più elastici.

Leone: Il weekend potrebbe essere pieno di impegni di diversa natura, quindi è consigliabile “mettere a posto” più cose possibili nella giornata di oggi.

Sagittario: Preparatevi psicologicamente a qualche cambiamento nelle vostre relazioni private: qualche vecchia amicizia potrebbe avere nuovi sviluppi, sia positivi che negativi.

Oroscopo di oggi, 30 Ottobre 2020: segni di terra

Toro: Non è stata una settimana facile, e anche il weekend non permetterà un completo relax. Preparatevi ad altri giorni piuttosto intensi.

Vergine: E’ stata una settimana proficua sopratutto dal lato professionale, anche se potrete fare di più. Ricordatevelo, in vista della prossima settimana.

Capricorno: Aspettatevi un ultimo giorno probabilmente stancante, ma la ricompensa sarà un weekend libero da impegni e preoccupazioni. Resistete solo un altro giorno.

Oroscopo di oggi, 30 Ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: Il weekend vi permetterà di risolvere una questione familiare o legata alla vostra attuale situazione sentimentale, perciò prendete la palla al balzo e sfruttatela senza paura.

Bilancia: Non lasciate che i fantasmi di qualche vecchia relazione andata male tornino a tormentarvi. Sfruttate i prossimi giorni per guardare avanti, anche in ambito sentimentale.

Oroscopo di oggi, 30 Ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: Previste novità sotto ogni punto di vista, ma è opportuno che manteniate una certa lucidità per affrontarle al meglio.

Scorpione: Sfruttate i prossimi giorni per svagare e uscire dalla routine, fate qualcosa di “folle”, proprio per ammazzare la noia.

Pesci: Dedicate la giornata alla cura del partner, e qualora siate single, è un’ottima occasione per conoscere qualcuno di nuovo.