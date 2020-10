Oroscopo Novembre 2020 – Donne, quali sono le più manipolatrici dello zodiaco?

Un genere così difficile da interpretare nella sua interezza come quello femminile presenta inevitabilmente anche dei profili marcatamente manipolatori, ossia chi sfrutta il proprio acume per influenzare pesantemente qualcun altro per i propri fini. Molto spesso le “armi” preferite da queste donne sono un modo di fare affabile che ispira fiducia, un pizzico di sensualità e grande intelligenza e carisma, elementi che non mancano in questi segni zodiacali, considerati i più manipolatori del genere femminile.

Vergine

Sono indubbiamente il segno più meticoloso e “puntiglioso” dell’intero zodiaco, sempre alla ricerca di difetti nella maggior parte delle persone che conosce, mentre è molto più “generosa” verso se stessa, a causa di un’autostima tendenzialmente alta. La donna che fa parte di questo segno riesce in maniera molto naturale ad influenzare chiunque gli stia vicino sia con le buone, grazie ad una sorta di “adulazione leggera”, sia con le “cattive”, ossia con un lavoro psicologico raffinato.

Capricorno

Sopratutto in una relazione, la Capricorno è abile ad apparire quasi sempre come la “non mandante” delle azioni relativa alla coppia stessa, ossia è capace di passare inosservata quando in realtà comanda lei la relazione, con tutti gli annessi e connessi di sorta. Il partner o chiunque si trovi a che fare con lei trova una grande difficoltà a contrastarla nella dialettica ed il carisma che traspare dalle sue parole è palpabile.

Gemelli

Una personalità complessa, quella della donna Gemelli: rispetto ad altri profili, il lavoro psicologico è ancora più raffinato e sottile e quasi mai la si vede aggredire verbalmente per avere qualcosa in cambio, anzi sembra quasi che riesca a influenzare chi le sta vicino con un’abile lavoro di parole che lascia l’interlocutore quasi felice di fare quello che dice lei.

Gemelli è un segno molto logico pragmatico ma anche imprevedibile, ecco perchè riesce a manipolare con grande naturalezza.