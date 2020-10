Oroscopo Novembre 2020 – Quali sono i più grandi chiacchieroni dello zodiaco?

Tutti noi abbiamo un nostro particolare modo di approcciarci verso gli altri, che è legato sia alla nostra esperienza che abbiamo accumulato, ma viene determinato anche e sopratutto dal nostro carattere che condiziona pesantemente anche come interagiamo: in molti prediligono un approccio di basso profilo, altri invece tramite le parole danno vita a lunghe conversazioni in maniera approfondita. Ecco quali sono i segni che più di tutti amano parlare:

Ariete

Tutt’altro che fastidioso e pedante, l’Ariete sfrutta appieno le proprie capacità di leadership che lo contraddistinguono per avere parola su tutti quando necessario, e quando un argomento è di sua competenza ama approfondirlo esprimendo in modo completo la propria visione delle cose. Sono anche grandi ascoltatori ma è generalmente facile vederli prendere possesso di una conversazione.

Vergine

Non parla mai a vuoto ma Vergine può considerarsi a tutti gli effetti un segno che ama chiacchierare a proposito di argomenti che conosce in maniera approfondita quindi in funzione di manifestare le proprie idee. Ama i dialoghi ma anche la semplice chiacchiera per svagarsi e per rilassarsi, anche se a volte palesa qualche difficoltà a fermarsi.

Sagittario

Più selettivi degli altri, i Sagittario scelgono con accuratezza a chi dedicare le proprie parole: anche loro sfruttano la parola non solo per dire la loro ma anche e sopratutto per trovare fiducia in loro stessi. Più propensi allo scambio di idee rispetto agli altri segni, anche loro sono eccellenti ascoltatori.

Bilancia

Decisamente meno selettivo il segno della Bilancia che però si dimostra particolarmente a suo agio pressochè con qualsiasi argomento: i rappresentanti di questo segno sono molto schietti, diretti ma non per questo sgarbati, mettendo da subito in chiaro le proprie intenzioni e la propria indole.