Paolo Conticini e Veera Kinnunen in difficoltà – Ballando con le Stelle 2020

Paolo Conticini e Veera Kinnunen sono fra le coppie di punta di Ballando con le Stelle 2020. Non solo agli occhi dei giudici, che hanno più volte osannato le abilità danzanti dell’attore. Anche i fan li sostengono a gran voce e sperano di poterli salire sul carro del vincitore.

Paolo Conticini e Veera Kinnunen vogliono di sicuro alzare l’asticella. Ospiti di Oggi è un altro giorno, maestra e allievo hanno rivelato di aver appena affrontato una settimana piuttosto dura. Le prove non sono state semplici per entrambi.

Paolo Conticini e Veera Kinnunen pronti a stupire

“Stiamo preparando un ballo impegnativo”, hanno rivelato Paolo Conticini e Veera Kinnunen, “io mi applico molto per le esibizioni”. Ancora una volta l’attore punta in alto e si dichiara certo di poter stupire i giudici e il pubblico a casa. Il suo percorso a Ballando con le Stelle 2020 non è stato sempre dei più felici e ora sente evidentemente il desiderio di dimostrare quanto vale. “Mai avuto feeling con il ballo”, ha confessato, “poi grazie ai musical ho imparato un po’ a muovermi. Ballando è prova di autocontrollo e concentrazione”.

Paolo Conticini ha poi parlato della sua carriera nel mondo dello spettacolo. “Il consiglio che do ai giovani è di studiare e prepararsi una seconda possibilità”, ha sottolineato. Per l’artista infatti non è stato semplice raggiungere il successo: il talento non basta, serve anche una buona dose di fortuna. Difficile da credere visto che ha dimostrato in tanti anni di essere uno dei volti di punta della Rai. Eppure basta andare indietro nei suoi primi passi nello showbusiness per scoprire che non sta mentendo. Difficile ricordarlo infatti a Vacanze di Natale ’95 di Neri Parenti e persino in Una donna per amico di Rossella Izzo, dove ha recitato in un singolo episodio nel 2000.