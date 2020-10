Probabili formazioni Napoli-Sassuolo – Quella in programma per la 6a giornata di Serie A tra Napoli e Sassuolo è una delle partite più attese del weekend. Di fronte si trovano due tra i migliori attacchi di tutto il torneo, ma soprattutto due delle squadre più divertenti. Le due squadre hanno entrambe 11 punti in classifica, due in meno del Milan capolista. Vincere significherebbe, per una delle due, continuare a restare attaccati alla vetta della Serie A. Napoli che arriva dalla vittoria contro il Benevento in campionato in cui ha ritrovato Lorenzo Insigne, mentre il Sassuolo è stato fermato sul pareggio dal Torino. I ragazzi di Gattuso hanno avuto l’impegno di Europa League, mentre i neroverdi di De Zerbi hanno avuto tutta la settimana per preparare attentamente il match.

Gattuso ha tutti a disposizione e quindi può schierare la miglior formazione possibile. Ospina ancora preferito a Meret, mentre in difesa niente di nuovo con Hysaj che dovrebbe vincere il ballottaggio con Mario Rui. A centrocampo si rivede Zielinski, mentre a Bakayoko verrà concesso un turno di riposo. In attacco si va verso la conferma di Osimhen come prima punta, mentre dietro agiranno Lozano, Mertens e Insigne. In panchina Politano pronto a subentrare.

Nelle probabili formazioni di Napoli-Sassuolo qualche dubbio invece per quello che riguarda De Zerbi. Nella difesa a quattro Muldur si va a prendere la corsia destra, vista l’indisponibilità di Toljan. A centrocampo solito ballottaggio tra Obiang e Bourabia per chi affiancherà Locatelli. Occhio però a Maxime Lopez che potrebbe fare da terzo incomodo e soffiare il posto ai due contendenti. L’unico dubbio davanti è tra Boga e Raspadori, mentre Berardi, Djuricic e Caputo al momento sono inamovibili.

Probabili formazioni Napoli-Sassuolo: le possibili scelte di Gattuso e De Zerbi

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi