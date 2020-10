Ricetta penne alla boscaiola: ingredienti, preparazione e consigli

By

Il profumo del bosco si sente tutto nella ricetta di oggi, andremo a vedere come si preparano le penne alla boscaiola. Un condimento cremoso, con uno degli ingredienti più preziosi offerti dal bosco durante la stagione autunnale. Si tratta dei funghi porcini. Un ottimo primo piatto da preparare per un pranzo goloso, anche se avete ospiti, farete un figurone, con pochi ingredienti e anche in poco tempo.

Penne alla boscaiola – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

Penne Rigate 320 g

Funghi porcini 400 g

Pancetta affumicata 200 g

Passata di pomodoro 400 g

Cipolle bianche 60 g

Panna fresca liquida 30 g

Olio extravergine d’oliva 40 g

Prezzemolo q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Penne alla boscaiola – Preparazione

Per preparare le penn alla boscaiola cominciate dalla pulizia dei funghi. Eliminate il terreno in eccesso utilizzando prima un coltellino, poi con un panno leggermente inumidito. Dopodiché tagliateli a falde, a circa mezzo centimetro di spessore.

Mettete a bollire un tegame con abbondante acqua da salare a bollore. Intanto passate alla pancetta: affettatela e ricavate dei cubetti grossi circa mezzo centimetro. In una padella scaldate 20 g d’olio e fate soffriggere la pancetta affumicata a fuoco vivace, mescolando spesso. Basteranno pochi minuti e potrete metterla da parte.

Mondate e tritate una cipolla, riprendete la padella dove avete soffritto la pancetta e fate scaldare altri 20 g di olio con il fondo di cottura. Tuffate la cipolla e lasciate appassire giusto qualche istante prima di unire i porcini. Rosolate per circa 5 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Aggiungete la passata di pomodoro e cuocete a fuoco dolce per circa 5-10 minuti. Quando si sarà ristretta, unite anche la pancetta tenuta da parte e cuocete ancora 5 minuti. Intanto iniziate a cuocere la pasta che dovrete scolare al dente.

Sempre con il fuoco acceso a fiamma bassa, unite al condimento per ultima la panna e mescolate per amalgamare. Tritate il prezzemolo fresco e completate il vostro piatto scolando le penne direttamente in padella.

Mescolate, condite con il prezzemolo tritato e una grattata di pepe a piacere. Mantecate qualche istante e le penne alla boscaiola sono pronte per essere servite.

Penne alla boscaiola – Consigli utili

Si consiglia di consumare subito le penne alla boscaiola, ma se dovessero avanzarvi potete conservare per un giorno in frigorifero, ovviamente il giorno successivo la pasta tenderà a perdere la sua consistenza. Se no gradite la panna, potete preparare questa pasta anche senza.