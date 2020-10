Ricetta ravanelli ripieni: ingredienti, preparazione e consigli

I ravanelli sono un’ottima verdura dal retrogusto piccante che viene utilizzata per il pinzimonio. Ma se voleste utilizzarli in un modo originale ed alternativo provate questi ravanelli ripieni. Ottimi per imbandire un buffet o da servire un antipasto per stupire i vostri commensali.

Ravanelli ripieni – Ingredienti

Ingredienti per 24 ravanelli

Ravanelli 50 g

Per il ripieno di pesto:

Aglio 1 spicchio

Basilico 25 foglie

Parmigiano Reggiano DOP (da grattugiare) 35 g

Sale grosso 1 pizzico

Pecorino (da grattugiare) 15 g

Olio extravergine d’oliva 50 g

Pinoli 1 cucchiaino

Robiola 80 g

Per il ripieno di menta:

Robiola 80 g

Menta 10 foglie

Pepe nero q.b.

Sale fino q.b.

Per il ripieno di paté di olive nere:

Robiola 80 g

Olive nere 50 g

Olio extravergine d’oliva 22 g

Ravanelli ripieni – Preparazione

Per preparare i ravanelli ripieni cominciate lavando i ravanelli sotto abbondante acqua. Riponeteli su un tagliere e privateli delle foglie più grandi, lasciandone solo dei piccoli ciuffi. Tagliate quindi la parte finale del ravanello in modo da ricavarne un cappello che adagerete sopra al ravanello stesso una volta riempito. Ora aiutandovi con un piccolo coltello svuotate l’interno del ravanello. Ripetete l’operazione con tutti i ravanelli.

A questo punto procedete con la preparazione del ripieno dei ravanelli. Iniziate con la preparazione del composto di robiola e menta. Tritate finemente le foglie di menta: dovrete ottenere circa 6 grammi di menta tritata. Versate un terzo della robiola in una ciotolina ed unite la menta tagliata a piccoli pezzetti. Aggiustate il ripieno di robiola e menta di sale e pepe. Amalgamate tutti gli ingredienti aiutandovi con un cucchiaio. Il primo ripieno dei ravanelli è così pronto.

Dopodiché procedete con la preparazione del ripieno con paté di olive nere. Denocciolate le olive nere e frullatele. Quando saranno frullate aggiungete l’olio e frullate nuovamente fino ad ottenere un composto cremoso ed sufficientemente denso.

Ora in una ciotola versate la robiola ed unite il paté di olive. Mescolate bene per amalgamare gli ingredienti per ottenere il secondo ripieno dei ravanelli. Procedete poi con la preparazione del pesto di basilico che servirà per il vostro terzo ripieno. Mettete in un mortaio l’aglio, il sale grosso e pestateli assieme alle foglie di basilico.

Quindi schiacciate ruotando il pestello sulle pareti del mortaio. Aggiungete quindi i pinoli ed i formaggi e l’olio a filo continuando a schiacciare gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso. Prendete quindi un terzo della robiola e ponetela in una ciotolina. Unite anche il pesto.

Mescolate ora accuratamente tutti gli ingredienti. Prendete quindi 8 ravanelli e riempiteli con il ripieno di robiola e pesto. Riponete sopra a ciascun ravanello la propria estremità che avevate precedentemente ricavato. Ripetete l’operazione con gli altri ripieni ottenuti riempiendo i restanti ravanelli e riponendo sopra ad essi la loro estremità. Quindi servite i ravanelli ai tre ripieni per deliziare i vostri commensali.

Ravanelli ripieni – Consigli utili

I ravanelli ripieni possono essere conservati in frigorifero in contenitore ermeticamente chiuso per al massimo 2 giorni. Se la robiola non incontra il vostro gusto, potete sbizzarrirvi utilizzando un qualsiasi altro formaggio spalmabile.