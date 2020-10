Ricetta torta de gee: ingredienti, preparazione e consigli

La cucina tipica genovese ci riserva moltissime bontà, noi oggi andremo a vedere insieme come si prepara la torta de gee. Questa torta salata è composta da un involucro di pasta matta che racchiude un ripieno ghiotto e genuino. La tradizione esige l’uso della prescinsêua, un formaggio genovese fresco e dal sapore acidulo, che noi lo abbiamo sostituito con una crema di ricotta e yogurt.

Torta de gee – Ingredienti

Ingredienti (per uno stampo del diametro di 22 cm)

Farina 00 250 g

Acqua a temperatura ambiente 130 g

Olio extravergine d’oliva 30 g

Aceto di vino bianco 15 g

Sale fino 1 pizzico

Per la farcia:

Ricotta vaccina 500 g

Bietole 270 g

Yogurt 170 g

Maggiorana 2 rametti

Farina 00 2 cucchiai

Torta de gee – Preparazione

Per preparare la torta de gee per prima cosa dovrete realizzare la pasta matta: versate la farina setacciata in una ciotola e aggiungete il sale, poi versate l’aceto, l’acqua a temperatura ambiente e iniziate ad impastare con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo.

Versate anche l’olio a filo continuando sempre ad impastare, poi trasferite il composto su un piano di lavoro e lavoratelo fino ad ottenere un panetto omogeneo. Dategli una forma sferica, copritelo con la pellicola trasparente e lasciate riposare la pasta matta a temperatura ambiente per 40 minuti.

Nel frattempo preparate il ripieno: lavate le coste, eliminate i gambi e tagliate solo le foglie a strisce sottili. Poi prendete la ricotta ben scolata e stemperatela con lo yogurt.

Aggiungete la maggiorana e mescolate per ottenere una crema omogenea. Riprendete l’impasto dopo il riposo e dividetelo in 2 parti uguali.

Con un mattarello stendete una sfoglia che sia più grande della teglia: noi abbiamo utilizzato una teglia alta 3 cm che misura 22 cm di diametro sul fondo e 24 cm sul bordo. Ungete la teglia e adagiate sopra la sfoglia; potete aiutarvi avvolgendo la pasta sul mattarello e srotolandola poi sopra la teglia.

Farcite la base con le coste. Salate e versate la farina sopra alle coste, per far asciugare l’acqua in eccesso che rilascerebbero le coste in cottura.

Ora ricoprite con la crema di ricotta, livellando bene la superficie con il dorso del cucchiaio. Stendete l’altra metà della pasta matta con il mattarello.

Quando avrete ottenuto una sfoglia leggermente più ampia della teglia, adagiatela delicatamente sopra la tortiera in modo da ricoprirla.

Arrotolate il bordo per sigillare il ripieno all’interno. Spennellate con l’olio la superficie e praticate dei fori con la forchetta per non farla gonfiare eccessivamente in cottura. Cuocete in forno statico preriscaldato a 200° per circa 50 minuti. A cottura ultimata, sfornate la torta de gee e lasciatela intiepidire prima di servirla.

Torta de gee – Consigli utili

La torta de gee si conserva in frigorifero per 1-2 giorni. Si può anche congelare sia da cotta che da cruda. Per ottenere la giusta consistenza della farcitura raccomandiamo di utilizzare formaggi freschi dalla consistenza cremosa.