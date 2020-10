Sanremo 2021 svelate le date | Amadeus incerto sul pubblico in studio

Finalmente sono state svelate le date del nuovo Festival di Sanremo 2021. L’ultimo appuntamento si era svolto l’otto febbraio e solo poco dopo abbiamo vissuto i mesi peggiori di quest’anno. Con quanto sta accadendo in queste settimane tutti si chiedono se sarà possibile essere in studio durante le serate.

Lo stesso conduttore Amadeus ha cercato di spiegare in che modalità sarà possibile organizzare il Festival e quando potremo vederlo in diretta tv. Quello che però resta ignoto riguarda il pubblico, infatti non si sa ancora se si potrà godere della musica direttamente nel Teatro Ariston.

Sanremo 2020 svelate le date

Come di consueto, il Festival della canzone italiana ci tiene compagnia ogni anno dal 1951. Ne abbiamo visti di artisti pieni di talento entrare nel Teatro ed uscire vincitori, grazie alle loro doti, al pubblico e ai giudici. Ve ne sono stati anche molti giovani che si sono fatti conoscere proprio su quel palco e che ora sono amati in tutto il mondo per la loro musica. L’anno scorso abbiamo visto vincere Sanremo il cantautore Diodato con la sua emozionante canzone intitolata “Fai rumore”, in più tantissimi cantanti ed ospiti hanno fatto divertire e commuovere le persone in studio e i telespettatori.

Basti pensare anche il messaggio che ha dato il rapper Achille Lauro, il quale in ogni serata ha cantato “Me ne frego”, abbattendo la mascolinità tossica. Purtroppo, però questa edizione è appesa ad un filo a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando ormai da quasi un anno. Adesso che i contagi stanno aumentando si fa sempre più lontana la possibilità di potersi godere la musica dal vivo. L’attenzione di tutti è concentrata nel trovare le migliori modalità in cui organizzare il Festival nella maniera più sicura possibile. Questo per prevenire la diffusione e assicurare un clima di tranquillità.

Amadeus incerto sul pubblico in studio

Il direttore artistico di Sanremo, Amadeus si sta muovendo per assicurare ogni misura di sicurezza prevista anche nei programmi televisivi. Una tradizione del genere non può mancare, soprattutto per ridare un po’ di leggerezza alla Penisola che da tempo sta cadendo nella disperazione a causa della pandemia globale. Durante la rassegna stampa della presentazione di AmaSanremo, il conduttore ha svelato le date:” Noi adesso non pensiamo al pubblico, ma pensiamo di fare il Festival di Sanremo dal 2 al 6 Marzo”.

Continua ancora mostrandosi ancora dubbioso riguardo la presenza delle persone nel teatro:” A gennaio capiremo in che condizioni siamo e valuteremo in quel momento la situazione reale e definitiva per la presenza del pubblico. Ora è prematuro parlarne, questo deve essere Sanremo della rinascita. Oggi sto pensando a fare Sanremo in totale sicurezza, poi capiremo come si svilupperanno le cose. Ribadisco che deve essere un festival della rinascita e della positività e non dimesso.”