Sergio Muniz è Jovanotti – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Sergio Muniz è Jovanotti nella prima puntata del torneo di Tale e Quale Show 2020. Il concorrente è riuscito a superare la prima fase del programma e ora è pronto a dimostrare di poter fare di più.

Sergio Muniz ha gradito molto l’assegnazione di questa sera. Dell’artista originale gli piace tutto: il modo di muoversi e anche quella ‘s’ particolare che lo rende riconoscibile ovunque. Cosa diranno i giudici? Scopriamo il verdetto e il video della performance.

Sergio Muniz è Jovanotti nel torneo di Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

Sergio Muniz ci propone Bella, una delle hit del passato di Jovanotti. Le premesse c’erano tutte, ma una volta sul palco qualcosa stona. Il concorrente ha perso la cognizione dell’imitazione, riuscendo a rientrare nel personaggio solo per qualche istante. Soprattutto quando non canta, a dire la verità. “Mi sto divertendo tanto”, risponde a Loretta. “La voce è andata e venuta, un po’ sì e un po’ no”, dice la giudice, “però i movimenti e la gestualità sono stati molto coinvolgenti”.

Stupito invece Verdone, che ha avuto modo di lavorare con Muniz in uno dei suoi film. “Somigli soprattutto nella parte sopra degli occhi”, aggiunge Salemme, “hai cantato meglio in altre occasioni”. Anche Panariello è rimasto sorpreso, soprattutto considerando che il concorrente è di origine spagnola. “Il trucco è molto bello, sei molto somigliante”, aggiunge, “e poi ricordiamoci che tu non sei un imitatore, sei un attore che fa un’interpretazione. Bisogna darti merito”. Di seguito il video della trasformazione di Sergio Muniz in Jovanotti.