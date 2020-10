Carote per i capelli: sai perchè fanno bene?

Per prendersi cura della bellezza dei capelli esistono tantissimi rimedi naturali utili. Tra questi, rientrano le carote. Se vuoi sapere come utilizzare le carote per i capelli, non ti resta che seguirci nelle prossime righe di questo articolo.

Carote: perché fanno bene ai capelli

Quando si parla delle carote per i capelli, è necessario soffermarsi sui motivi per cui vale la pena utilizzarli. Tra i principali è possibile citare la presenza di vitamina A, vitamine del gruppo B e beta-carotene. A partire dalle carote, è possibile dare vita a delle maschere dalla straordinaria efficacia. Nel prossimo paragrafo, abbiamo riassunto i passaggi per preparare alcune delle migliori.

Maschere con carote e zucchero

Per preparare questa maschera per capelli, bisogna prendere una carota e tagliarla a fette. Il passo successivo prevede il fatto di aggiungere lo zucchero in quantità sufficiente da coprire tutte le fette. Successivamente, si trasferisce il tutto in un pentolino, che deve essere chiuso e lasciato riposare per circa 48 ore.

Una volta trascorso questo lasso di tempo, si aggiunge al composto di carote e zucchero qualche cucchiaino di miele, trasferendo il tutto sui capelli. Il bello di questa maschera riguarda la possibilità di utilizzarla su diversi tipi di capelli. Per quanto riguarda i risultati, ricordiamo che questa maschera garantisce idratazione e lucentezza.

Maschera con olio di carota e avocado

Passiamo ora a parlare di un’altra maschera speciale. Più che la carota vera e propria, si utilizza l’olio. Fondamentale è anche il ricorso all’avocado, frutto ricco di vitamine importanti. Ecco cosa serve per prepararla:

Mezzo avocado

10 gocce di olio di carota

Un cucchiaino da caffè di miele

Si inizia schiacciando l’avocado in modo da preparare un composto che ricorda una crema. Subito dopo, bisogna aggiungere l’olio di carota e il miele. A questo punto, la maschera per capelli è pronta e deve essere applicata sul cuoio capelluto.

Per assicurarsi che i principi nutritivi penetrino a fondo, è opportuno praticare un massaggio. Una volta completato questo step, si lascia riposare per una trentina di minuti e si procede poi al risciacquo.

Maschera di carote e aceto bianco

Quando si parla di carote per i capelli, un’altra idea è la maschera che prevede, oltre all’utilizzo di questa verdura, anche l’impiego di aceto bianco. Per prepararla, servono 3 carote frullate, un paio di cucchiai di aceto di vino bianco, un cucchiaio di olio extra vergine di oliva e un cucchiaio di gel di aloe vera.