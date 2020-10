Coronavirus, in arrivo nuova “stretta”: possibile lockdown locale, a rischio lezioni in presenza

Dopo l’ultimo, discusso DPCM, il governo dovrà opportunamente operare forme ancora più restrittive relative alle chiusure visto il numero in rapido incremento di contagi che non arresta a fermarsi, avendo superato recentemente quota 30mila.

Bivio

L’esecutivo si trova di fronte ad un bivio: a testimoniarlo è la ha convocazione del Comitato tecnico scientifico con la maggioranza proprio per discutere del tipo di misure che verranno adottate ed ufficializzate nei prossimi giorni. Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia non esclude la necessita’ di una, due, tre settimane di stop in alcuni territori, perché l’indice Rt non é uguale dappertutto, che significherebbe una sorta di lockdown sensibilmente diverso da regione a regione, essendo i contagi non diffusi in maniera uguale su tutto il territorio nazionale, mentre l’ipotesi di un nuovo lockdown totale viene ancora considerata l’ultima spiaggia, o extrema ratio, come dichiarato dal ministro dell’Interno Lamorgese, mentre alcuni rappresentanti di alcune regioni, principalmente le più colpite reputano il lockdown regionale non sufficiente, come De Luca in Campania.

Situazione scuola

Il tema scuola torna attuale in questi giorni, da sempre un argomento fonte di discussioni continue tra chi reputa l’ambito scolastico fonte di nuovi casi e tra chi invece nega questa visione delle cose: il governo ha spinto parecchio sulla riaperture in tempi non sospetti ma ora mette in conto anche la didattica in presenza, sempre a causa del rischio contagi, come spiegato dal Premier Conte, ospite al festival del Foglio: “L’impennata dei contagi rischia di mettere in crisi anche la didattica in presenza a scuola, ma non è quello il nostro obiettivo, noi vogliamo difendere, speriamo fino alla fine, la didattica in presenza”.

Giuseppe Conte ha inoltre ribadito la necessità di operare in anticipo sui tempi visto un discreto vantaggio in termini di misure preventive rispetto ad altri paesi europei.