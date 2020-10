Davide Donadei cerca reazioni a Uomini e Donne: “A Beatrice ci tengo ma…”

Davide Donadei cerca reazioni spontanee ma soprattutto dettate dal momento nei confronti di beatrice Buonocore. Il tronista di Uomini e Donne infatti, sta portando avanti diversi percorsi con più corteggiatrici trovandosi in difficoltà nel rapportarsi senza ferire nessuna ragazza.

La puntata di ieri per l’ennesima volta ha visto il bacio scoccato tra Davide e Beatrice ma anche quello tra lui e Chiara che, spinge ancora una volta la corteggiatrice in lacrime. Una reazione che Davide ha visto più volte ma al magazine di Uomini e Donne racconta il vero rapporto che vorrebbe con Beatrice e quali, secondo lui sono i “difetti” che lo spingono ad avere molti dubbi su di lei e su una futura relazione. Quali sono state le sue affermazioni?

Davide Donadei cerca reazioni

La conoscenza tra il tronista e Beatrice sta procedendo a piccoli passi nonostante i due baci dati e la forte complicità vista nelle esterne. Davide infatti, ha spiegato quanto gli piaccia Beatrice ma quali sono le cose che, continuano a mettergli dubbi nei suoi confronti: le reazioni poco istintive.

Secondo il tronista infatti, Beatrice dovrebbe avere più reazioni di pancia oltre al classico pianto e al classico sfogo che abbiamo già visto nelle puntate precedenti. Proprio per questo, Davide Donadei parla ella corteggiatrice di Uomini e Donne al magazine del programma.

Davide spiega quanto nonostante tutto Beatrice gli piaccia: “Beatrice mi piace per il suo modo di essere: quado sono con lei sono tranquillo e non penso a nient’altro. È molto dolce nei miei confronti. Non ho nessun dubbio su di lei, ma solo sul fatto che potremmo non incastrarci bene insieme”.

Il tronista parla dei pianti di Beatrice

Donadei ha sempre spiegato di avere un carattere molto forte che a volte va tenuto a bada e per questo cerca una ragazza che sia disposto a metterlo in gira quanto esagera. Proprio per questo, il tornista di Uomini e Donne spiega la paura di non trovare questo tipo di reazione da parte di Beatrice Buonocore.

Sarebbe proprio questo il problema e la paura più grande di Davide nei confronti della corteggiatrice: “Beatrice fino ad oggi ha sempre preferito chiudersi e sfogarsi attraverso le lacrime. Per me è bellissimo perché l’ho vista mettersi a nudo ma ho bisogno che ogni tanto sbotti e mi mandi a quel paese. Ho capito che lei ci tiene ad arrivare e che ha capito la motivazione del mio stuzzicarla: ci tengo”.