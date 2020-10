Gilles Rocca senza Lucrezia Lando – Freestyle veloce – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020

Gilles Rocca è orfano di Lucrezia Lando, a casa per un’intossicazione alimentare. La settima puntata di Ballando con le Stelle 2020 vede il concorrente in pista da solo, al contrario di quanto accaduto ad altri rivali anche nel corso di quest’edizione.

La clip della settimana ci ricorda lo scontro che ha visto Gilles Rocca contro Guillermo Mariotto nell’appuntamento dello scorsdo sabato. Il giudice infatti ha deciso di dare un 2 al concorrente: “Una persona poco onesta”, ha detto il diretto interessato.

La prova speciale di Gilles Rocca

Gilles Rocca interpreta Edward Mani di Forbice nella prova speciale di Ballando con le Stelle 2020. A causa della malattia di Lucrezia Lando, il concorrente deve esibirsi da solo. Fingendo di rimanere nel personaggio, Gilles dimostra di non aver compreso il ballo che gli è stato assegnato. “Non lo so, non l’ho riconosciuto”, confessa infatti alla fine. “Era un Freestyle veloce”, rivela invece Milly Carlucci.

Gilles Rocca da solo a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per il Freestyle veloce

Per Gilles Rocca è ancora più difficile affrontare il programma senza la Lando. Quando ha scoperto che non sarebbe stata presente nella settima puntata, il concorrente si è sentito perso. “Devo tirar fuori quello che ho sempre fatto nella mia vita”, dice nella clip settimanale, “anche se sento che c’è una persona che mi sta aiutando a distanza”. Vestito come Danny Zucko in Grease, Gilles si lancia in pista sotto lo sguardo attento della maestra. Lucrezia infatti appare sul grande schermo, sorridente nel vedere il suo allievo dare il massimo anche per questa prova così difficile.

“Ho ballato malissimo”, dice il concorrente al termine dell’esibizione. “Ballare da solo non ti ha aiutato”, dice invece Zazzaroni. “Anche io ero convinto che avrebbe fatto qualcosa di straordinario”, aggiunge Canino, “ti ho visto molto emozionato”. Non è d’accordo invece la Smith, che ha gradito molto l’esibizione del concorrente. Secondo la giudice, non è facile infatti riuscire a danzare da soli senza essere coperti dall’insegnante durante gli errori. “Lucrezia è un po’ ingombrante”, dice la Lucarelli, “stasera ho visto solo te ed è stato bello”. Mariotto invece ha gradito l’interpretazione del personaggio, meno i gesti. I voti: 7 (Zazzaroni), 7 (Canino), 7 (Smith), 8 (Lucarelli), 6 (Mariotto), per un totale di 35 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video del Freestyle veloce di Gilles Rocca senza Lucrezia Lando.