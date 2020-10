Michelle Hunziker a Verissimo – In lacrime, “Non ce la faccio”

Michelle Hunziker è stata una delle ospiti di Verissimo di oggi. La nota conduttrice svedese ha parlato del debutto di all Together Now 3 e di alcuni dettagli della sua sfera intima. Anche se si era ripromessa di non piangere, le lacrime hanno rigato presto il suo volto.

Michelle Hunziker ha parlato in particolare di tutto ciò che ha appreso in questo periodo così difficile per tutto il mondo. E di che cosa ha imparato proprio in base a quanto vissuto la scorsa primavera.

Michelle Hunziker in lacrime a Verissimo

“Ho capito che per me è fondamentale il qui e ora”, ha detto Michelle Hunziker nel corso dell’intervista. La presentatrice svedese è ritornata con la mente a qualche mese fa, quando l’Italia si è fermata a causa delle misure restrittive imposte dal governo. “L’unica arma che abbiamo è non pensare troppo al futuro”, ha aggiunto. Non è semplice per tutto il mondo dello spettacolo, fra i primi a subire una nuova stretta in queste settimane. “Forse siamo diventati più introspettivi”, ha proseguito, “abbiamo avuto la possibilità di condividere del tempo con i nostri figli”. Michelle è sicura che sia questa l’unica nota positiva emersa durante il lockdown. Certo di giorni difficili ce ne sono stati tanti, anche per lei che sfoggia sempre un sorriso senza pari.

“All’inizio ho pianto due tre volte perche non sapevo come gestirla, ma questa esperienza ci ha uniti ancora di più”, ha rivelato. Pensando poi alla recente scomparsa della madre della Toffanin, Michelle Hunziker non è riuscita a trattenere le lacrime. Aveva promesso all’amica di rimanere tranquilla, ma alla fine non ce l’ha fatta. Un momento toccante che ha attirato lo sguardo dei telespettatori, sempre più ammirati di fronte alla personalità forte e fragile allo stesso tempo del volto noto di Striscia la Notizia.