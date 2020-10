Oroscopo Novembre 2020 – I segni più riflessivi dello zodiaco: scopri se c’è anche il tuo

By

Chi ha reazioni molto misurate e controllate viene solitamente considerato riflessivo, poco istintivo se non addirittura poco interessante agli occhi esterni, perchè spesso in maniera inconscia siamo abituati a considerare in maniera immediatamente positiva i più genuini e diretti. Esistono vari tipi di profili riflessivi, solitamente legati alla propria esperienza ma sopratutto al carattere. Ecco quali sono i segni notoriamente più riflessivi:

Pesci

Sognatori fin dalla nascita, sono anche degli inguaribili romantici e hanno la mente che viaggia parecchio e riflette in maniera profonda e continua: appaiono con la testa tra le nuvole non amano le reazioni e le manifestazioni eccessivamente evidenti.

Capricorno

Profondamente analitici e ragionatori, chi nasce sotto il segno del Capricorno viene solitamente giudicato in maniera completa solo dopo diverso tempo, a causa della natura estremamente ragionativa e per nulla impulsiva: anche le cose apparentemente più semplici vengono esaminate accuratamente e ha la forte tendenza a non dare fiducia dal principio.

Cancro

Un segno molto sensibile che nonostante la natura tranquilla in apparenza nasconde un vero e proprio vulcano di emozioni, opportunamente celate dietro un muro di riflessione, che palesa solo in presenza di persone fidate.

Acquario

Hanno la tendenza a “farsi troppi problemi” nei confronti delle proprie azioni, ecco perchè appaiono molto introversi, non amanti delle azioni impulsive anche perchè hanno una costante paura di apparire inadeguati e non all’altezza della situazione anche se molto spesso si tratta di un timore ingiustificato. Veri maestri di timidezza, nascondono un carattere solare, ma va per l’appunto, scoperto.