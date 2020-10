Oroscopo Novembre 2020 – Quali sono i segni più pacati dello zodiaco? Scoprilo con questa lista

Anche in una società moderna come la nostra, siamo più volte chiamati ad agire di impulso ma non tutti lo fanno nella stessa maniera, visto che c’è che chi si getta in maniera poco curante delle conseguenze e chi invece sceglie un profilo più basso, ragionato e tranquillo, così da esaminare lucidamente ogni reazione. Oggi esamineremo questi ultimi, ossia chi per motivazioni differenti adotta un atteggiamento pacato.

Vergine

Il più meticoloso ed analitico tra tutti i segni dello zodiaco, non contempla le azioni prese “di pancia” ma solo quelle giunte solo dopo una fredda analisi, e visto che possiede una marcata fiducia in se stesso/a non vede perchè dovrebbe cambiare strategia.

Cancro

Sanno decisamente come “giostrare” il proprio modo di pensare ed agire: verso le persone che non li conoscono ancora a sufficienza palesano un apparente atteggiamento impulsivo e spigliato, ma in realtà chi li conosce bene sa che fondamentalmente sono dei grandi ragionatori.

Capricorno

L’esperienza accumulata fin da molto giovani li ha profondamente cambiati ed ora sono soliti pensare prima di agire e non è raro che nascondino le loro vere intenzioni dietro una calma apparente. Possiedono un ottimo senso dell’autocontrollo.

Toro

Per loro invece non si tratta di scelta: chi nasce sotto il segno del Toro non contemplano nella maniera più assoluta l’idea stessa di impulsività essendo la rappresentazione fisica della pacatezza, della programmazione e dell’autocontrollo al punto che diventa anche un limite in certi casi: talune situazioni richiedono un po’ più di impulso ed è esattamente il “punto debole” dei Toro.