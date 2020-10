Paolo Conticini e Veera Kinnunen – Charleston – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020

Paolo Conticini e Veera Kinnunen affrontano la pista della settima puntata di Ballando con le Stelle 2020. La scorsa settimana l’attore non ha gradito le critiche della giuria e si è arrabbiato molto. Poi ha reagito: il consiglio di Selvaggia Lucarelli di cercare il guizzo, gli ha dato modo di darsi da fare.

“Sono molto testardo e se mi provocano io cerco di reagire e fare del mio meglio”, confessa nella clip settimanale. Paolo Conticini ha deciso poi di presentare la maestra alla donna più importante della sua vita: mamma Milena. “Mi raccomando, vieni presto che ti preparo le lasagne”, dice poi al figlio.

La prova speciale di Paolo Conticini

Paolo Conticini e Veera Kinnunen interpretano Van Helsing in occasione della prova speciale di Ballando con le Stelle 2020, a tema Halloween. Dopo qualche istante di incertezza, l’attore dà la sua risposta: “Salsa”. I primi minuti, così come è successo agli altri concorrenti, vedono Conticini da solo in pista. Poi al suo fianco e in veste di strega vediamo la Kinnunen. “Ottimo, hai ballato bene e hai indovinato il ballo”, dice la Smith a termine performance.

Paolo Conticini e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per il Charleston

In apertura dell’esibizione, Paolo Conticini e Veera Kinnunen ci regalano un momento di spensieratezza. Entrambi in total white, si lanciano in una giravolta romantica sotto un cielo più che blu. Poi li ritroviamo in pista, impegnati in piroette e giravolte. “Trovo veramente eccezionale”, dice la Smith, “la coreografia non era facile, molto veloce”. Anche Zazzaroni è rimasto soddisfatto: quella di questa sera è la migliore performance del concorrente. “Qualche errorino, ma lei dice di no. La tecnica è lei”, aggiunge indicando la Presidentessa di giuria.

“Volava, ballavo, pazzesco, era divino”, dice invece Mariotto. “Questa volta sei tornato con quel guizzo e devo dire che la differenza s’è vista”, aggiunge Selvaggia, “hai superato anche Berruti”. Secondo Canino invece il concorrente è cambiato molto a livello mentale grazie alla vicinanza con la maestra. I voti: 9 (Ivan), 9 (Canino), 10 (Smith), 10 (Lucarelli), 10 (Mariotto), per un totale di 48 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video del Charleston di Paolo Conticini e Veera Kinnunen.