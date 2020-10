Ricetta ciambella tiramisù: ingredienti, preparazione e consigli

By

Oggi vi proponiamo una ricetta davvero speciale, unendo 2 dei pilastri della nostra tradizione. Il gusto del tiramisù e la morbidezza della ciambella si fondono insieme per creare questo dolce soffice, perfetto per la colazione o la merenda. La ciambella tiramisù è resa così morbida grazie all’aggiunta del mascarpone nell’impasto ed è composta da tre strati diversi. Le tre nuance diverse oltre a differire per il colore sono diverse anche nel gusto, una variegatura di cacao e caffè che vi sorprenderà.

Ciambella tiramisù – Ingredienti

Uova 3

Zucchero 200 g

Mascarpone 250 g

Farina 00 350 g

Cacao amaro in polvere 10 g

Caffè (della moka) 50 g

Lievito in polvere per dolci 16 g

Latte intero 40 g

Sale fino 1 pizzico

Ciambella tiramisù – Preparazione

Per preparare la ciambella tiramisù, preparate il caffè con la moka e fatelo intiepidire. Versate in una ciotola lo zucchero e le uova. Lavorate con le fruste elettriche per un paio di minuti. Quando saranno gonfie e spumose aggiungete un pizzico di sale e il mascarpone.

Lavorate nuovamente con le fruste elettriche per qualche secondo. Aggiungete la farina setacciata e il lievito.

Incorporate farina e lievito mescolando il composto con una spatola, fino a che non risulterà liscio ed omogeneo. A questo punto dividetelo in 3 parti uguali in 3 ciotoline.

In una delle 3 ciotoline versate il cacao setacciato e 20 g di caffè. Mescolate con una spatola per amalgamare tutti gli ingredienti.

In un’altra ciotolina versate il restante caffè e mescolate con una spatola per uniformare il composto. Versate il latte nell’ impasto bianco e mescolate anche questo, dovrete ottenere un impasto liscio ed omogeneo.

Imburrate e infarinate uno stampo da ciambella da 20 cm alla base e 22 cm in superficie. Riprendete l’impasto al cacao e versatelo sul fondo dello stampo. Spargetelo su tutta la superficie poi sistemate sopra a questo impasto quello al caffè sempre spargendolo su tutta la superficie.

In ultimo fate la stessa cosa con l’impasto bianco. In questo modo otterrete 3 strati differenti. Cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per circa 40 minuti nel ripiano centrale. Sfornate e lasciate raffreddare completamente.

Sformate poi la ciambella e trasferite in un piatto da portata. Spolverizzate con il cacao amaro e servite la vostra ciambella tiramisù.

Ciambella tiramisù – Consigli utili

La ciambella tiramisù si conserva sotto una campana di vetro per 2-3 giorni. E’ possibile aggiungere del liquore tipo cognac o brandy al caffè, riducendo il peso del caffè.