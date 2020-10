Ricetta pollo alla cacciatora: ingredienti, preparazione e consigli

Nonostante siano in molti a rivendicare la paternità, sembra che la ricetta originale del pollo alla cacciatora sia nata in Toscana. Una ricetta senza tempo che ha il tipico sapore di casa. Per chi non dovesse conoscere questa meravigliosa ricetta, si tratta di pollo tagliato in pezzi, rosolato in padella e profumato gli odori classici: cipolla, sedano e carota. Un secondo piatto molto semplice quanto goloso. Adesso veniamo alla preparazione del pollo alla cacciatora.

Pollo alla cacciatora – Ingredienti

Pollo intero da 1,3 kg

Pomodori pelati 400 g

Cipolle dorate 1

Carote 1

Sedano 1 costa

Aglio 1 spicchio

Vino rosso 100 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Rosmarino 1 rametto

Prezzemolo tritato 1 ciuffo

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Pollo alla cacciatora – Preparazione

Per preparare il pollo alla cacciatora cominciate dal taglio delle verdure. Dopo aver mondato la cipolla, sbucciate anche la carota e spuntatela, infine togliete il ciuffo dal sedano e tritate il tutto fino ad ottenere dei dadini di 2-3 mm. Poi passate alla pulizia del pollo.

Tagliatelo in pezzi separando cosce, petto e alette. A questo punto avete tutto quello che vi occorre, spostatevi ai fornelli. In una casseruola mettete a scaldare un goccio d’olio, non esagerate perché la pelle del pollo rilascerà molto grasso. Accendete la fiamma e lasciate scaldare qualche istante, dopodiché versate i pezzi di pollo, cominciando sempre dal lato della pelle.

Lasciate rosolare per una decina di minuti rigirando dopo un po’. Quando il pollo sarà ben colorito aggiungete il trito di sedano, carota e cipolla e poi lo spicchio d’aglio mondato. Poi sale, pepe e rosmarino, mescolate e fate insaporire per altri 5 minuti.

Sfumate con il vino rosso e lasciate evaporare completamente la parte alcolica. Togliete il rosmarino e lo spicchio d’aglio e poi aggiungete i pomodori pelati a pezzetti.

Mescolate il tutto e coprite con il coperchio, lasciate cuocere a fuoco moderato per 30-35 minuti. Ricordate che se il pollo fosse più grande allora bisognerà aumentare ancora un po’ la cottura, viceversa se più piccolo. Ad ogni modo il pollo si ritiene pronto non appena la carne si stacca dalle ossa.

A fine cottura assicuratevi che sia giusto di sale e infine spolverizzate con il prezzemolo. Un’ultima mescolata e il vostro pollo alla cacciatora è pronto.

Pollo alla cacciatora – Consigli utili

Il pollo alla cacciatora si conserva per un paio di giorni in frigorifero ben coperto da pellicola trasparente. Se preferite potete congelarlo una volta cotto se avete utilizzato ingredienti freschissimi. Durante la bella stagione utilizzate dei pomodori freschi da sugo, durante il resto dell’anno invece utilizzate i pelati o della passata di pomodoro per ottenere un sugo più corposo.