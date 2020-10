Ricetta scones alla zucca: ingredienti, preparazione e consigli

Gli scones sono dei graziosi paninetti anglosassoni che solitamente accompagnano il rito del tè delle 5 del pomeriggio. Ma per coloro che all’eleganza British dell’ora del tè preferiscono la spensieratezza di un aperitivo fra amici, ecco una variante salata da non perdere: scones alla zucca.

Scones alla zucca – Ingredienti

Ingredienti per 24 scones

Zucca delica polpa 250 g

Farina 00 250 g

Latte intero 100 ml

Lievito in polvere per dolci 10 g

Burro 50 g

Sbrinz da grattugiare 50 g

Timo da tritare 1 cucchiaio

Noce moscata q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino 1 cucchiaino

Pepe nero q.b.

Per spennellare:

Uova 1

Latte intero 1 cucchiaio

Per farcire:

Culatello 24 fette

Robiola 200 g

Scones alla zucca – Preparazione

Per realizzare gli scones alla zucca iniziate dalla preparazione della zucca: tagliatela a fette, eliminate i semi e filamenti interni con un cucchiaio, poi rimuovete la buccia. Distribuite le fette di zucca su una leccarda rivestita di carta forno e condite con olio, sale, pepe e noce moscata grattugiata. Cuocete la zucca in forno statico preriscaldato a 240° per 25 minuti fino a quando non risulterà morbida.

A cottura ultimata, sfornate la zucca e lasciatela raffreddare. Una volta fredda, trasferitela in un mixer e frullate per ridurla in purea. Trasferite la purea di zucca nella ciotola di una planetaria munita di gancio per impastare e aggiungete il resto degli ingredienti: il latte, il burro a tocchetti, il formaggio grattugiato, il sale e, in ultimo, la farina e il lievito setacciati.

Azionate la planetaria pochi istanti per amalgamare e incorporare tutti gli ingredienti, poi versate l’impasto sul piano da lavoro e unite il timo tritato. Lavorate l’impasto a mano fino ad ottenere un panetto compatto e omogeneo, poi avvolgetelo nella pellicola trasparente e ponetelo in frigorifero a rassodare per almeno mezz’ora.

Trascorso il tempo di riposo, mettete il panetto sul piano leggermente infarinato e stendetelo con il mattarello fino ad ottenere una sfoglia spessa circa 1,5 cm. Ricavate dei cerchi utilizzando un coppapasta del diametro di 6,5 cm, poi impastate nuovamente i ritagli avanzati per ricavare altri cerchi: con queste dosi dovreste ottenerne circa 24. Trasferite i cerchi su una leccarda foderata con carta forno, sbattete l’uovo con un cucchiaio di latte e spennellate la superficie con questa emulsione.

Cuocete gli scones in forno statico preriscaldato a 200° per 10-15 minuti, fino a quando risulteranno leggermente dorati in superficie. Una volta cotti, sfornateli e trasferiteli su una gratella per lasciarli raffreddare. A questo punto potete gustarli da soli oppure tagliarli a metà e farcirli con robiola e culatello, come abbiamo fatto noi, o con altri salumi e formaggi di vostro gradimento. Gli scones alla zucca sono pronti per essere serviti.

Scones alla zucca – Consigli utili

Si consiglia di consumare in giornata gli scones alla zucca farciti. Gli scones alla zucca senza farcitura possono essere invece conservati in un sacchetto di plastica per alimenti in frigorifero per 2-3 giorni al massimo. Potete congelare gli scones già cotti.