Sean Connery è morto 90 anni | La dura lotta contro la malattia

Il mondo dello spettacolo e i tantissimi fan di Sean Connery si mostrano in lutto per la scomparsa inaspettata del grandissimo attore scozzese. Ad annunciare la bruttissima notizia è proprio la BBC dopo aver avuto notizie direttamente dalla famiglia dell’attore.

La sua grande carriera cinematografica lo ha portato a conquistare l’Oscar nel 1988 come migliore attore protagonista in Gli Intoccabili, tre Golden Globes e due Bafta. Ricordato principalmente per essere stato il primo e grandissimo interprete di James Bond in 007.

Sean Connery è morto 90 anni

Il grandissimo attore è morto durante il sonno alle Bahamas dopo una lunga malattia che ha combattuto sempre a muso duro. L’attore nel corso della sua vita è stato spostato con l’attrice Diane Cilento dal 1962 fino al 1973.

La sua morta lascia così la sua seconda moglie Micheline Roquibrune, il figlio Jason e suo nipote.

Una perdita che ha scosso tutto il mondo ma in particolar modo la Scozia che si è dimostrata in lutto. A dichiarare questo è stato proprio il premier scozzese, Nicola Sturgeon su Twitter: “Mi si è spezzato il cuore dopo aver saputo della morte di Sir Sean Connery. Il nostro Paese piange uno dei suoi figli più amati”, continua. “Sean è nato in una famiglia operaia di Edimburgo e grazie al talento e al duro lavoro è diventato un’icona del cinema internazionale e uno degli attori più affermati al mondo”.

I fan su Twitter e sui diversi social sembrano straziati dal dolore e si mostrano dispiaciuti per la grandissima perdita che, il mondo deve affrontare durante la giornata di oggi. L’attore dopo una carriera di grandissimi successi ha così abbandonato questo mondo durante il sonno e dopo aver lottato con le unghie e con i denti la sua malattia.