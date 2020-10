Verissimo – Anticipazioni 31 ottobre – Gli ospiti

Verissimo ritorna nel pomeriggio di oggi, sabato 31 ottobre 2020, con un nuovo giro di ospiti. Questa volta Silvia Toffanin si concentrerà su uno dei programmi più attesi della stagione e che ci permetterà di fare un grande approfondimento del mondo della musica.

Le anticipazioni di Verissimo ci parlano infatti di Michelle Hunziker, pronta a tornare alla guida della terza edizione di All Together Now. Tante le novità che ci attendono, a partire dal giudice che vedremo al suo fianco.

Verissimo anticipazioni 31 ottobre 2020

Sarà un’intervista intensa quella a Michelle Hunziker. La nota conduttrice svedese sta per raccogliere le redini di All Together Now e lanciarsi in una nuova sfida. “Mettete insieme le 4 voci e i 4 talenti di questi signori alle mie spalle, pensateli seduti a contrastare o confermare il muro dei 100 esperti musicali. Canteranno, si emozioneranno, litigheranno appassionatamente per sostenere le loro scelte”, scrive su Instagram. A pochi giorni del game show di Canale 5, continuano a rombare i motori che metteranno al centro della scena non solo la Hunziker, ma anche J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo. Fra le novità di quest’anno troveremo anche Francesco Renga, giudice speciale per l’occasione.

Il cantante interverrà nel salotto della Toffanin per parlare della sua esperienza. “Mi sono innamorato di Michelle Hunziker”, ha affermato in questi giorni, “mi ha rapito il cuore. E’ una donna incredibile, l’archetipo femminile che preferisco: la bellezza che si sposa con l’ironia e il sapersi prendere in giro”. Le anticipazioni di Verissimo ci annunciano anche l’arrivo di altri due ospiti molto speciali. Da un lato vedremo Giulio Berruti, che per la prima volta parlerà della sua love story con la parlamentare Maria Elena Boschi. Dall’altro vedremo Marco Masini, volto storico della musica italiana.