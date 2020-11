Alessandra Mussolini e Maykel Fonts – Rumba – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts sono l’ultima coppia ad esibirsi nella settima puntata di Ballando con le Stelle 2020. Hanno ricevuto diverse critiche da parte della giuria, soprattutto da Selvaggia Lucarelli. Nonostante questo, la concorrente continua ad andare avanti fra determinazione e punti interrogativi.

“Lo vedi che rimane sempre triste, seria”, dice Alessandra Mussolini in merito alla giornalista. La scorsa settimana, l’ex politica è stata attaccata anche per le scelte fatte in ambito familiare. Nonostante lo scandalo che ha colpito il marito, ha deciso di rimanergli affianco. Ritornando alla gara, scopriamo il verdetto dei giudici e il video della performance.

La prova speciale di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini interpreta Dracula nella prova speciale di Ballando con le Stelle 2020. La concorrente ha difficoltà a parlare per via della protesi dentiaria e non indovina nemmeno la danza. “Salsa”, dice infatti, per poi ricredersi all’arrivo di Maykel Fonts. “I denti mi hanno distratto, comunque era un Cha Cha, me l’ha detto lui”, aggiunge.

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per la Rumba

Abbiamo scoperto tanto di Alessandra Mussolini, retroscena della sua vita da bambina e dei dolori che ancora oggi si trascina dietro. Dal punto di vista della gara, la concorrente ha fatto numerosi passi in avanti rispetto al suo debutto. Eppure sembra non bastare mai. Sulle note di una popolare canzone di Pino Daniele, Alessandra si mostra ancora una volta sexy. Stretta in un abito rosso e trasparente, la troviamo seduta su una sedia. La stessa che Fonts usa poco dopo per sedersi con lei in una posa audace.

Entusiasta Mariotto, che ha trovato gradevoli tutte le alzate fatte dal maestro. Con una mano sola, come viene ripetuto in diverse occasioni. “Pensavo di non riuscire a fare bene il balletto, io ci tengo moltissimo alla Rumba. Più di cinque anni di impegno per farlo bene, per Carolyn”, dice invece Fonts. “Hanno ballato bene, ma continuo a dirlo. Non ho nessun appunto da fare, non mi hanno emozionata come Mariotto”, dice Selvaggia. I voti: 8 (Ivan), 8 (Canino), 8 (Smith), 7 (Lucarelli), 10 (Mariotto), per un totale di 41 punti. Tra poche ore sarà disponibile su Raiplay il video della Rumba di Alessandra Mussolini e Maykel Fonts.