Ballando con le Stelle 2020, settima puntata – Vincitore ed eliminato

Ballando con le Stelle 2020 ci regala la settima puntata, in onda su Rai 1 il 31 ottobre. Il programma di Milly Carlucci ha vissuto diversi stop nell’ultima settimana, a partire dall’intossicazione alimentare che ha colpito Marco De Angelis. Il ballerino verrà sostituito infatti da Samuel Peron, che in coppia con Vittoria Schisano dovrà sfidare Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman.

Lo spareggio tanto atteso viene affrontato in apertura dell’appuntamento di Ballando con le Stelle 2020. Schisano e Peron propongono una danza molto veloce al ritmo di Dancing Queen degli Abba. Tinna e Rosalinda invece puntano tutto sull’ironia di Charlie Chaplin. Grazie al televoto, la sfida viene vinta dalla prima coppia. Il vincitore della settima puntata è invece Paolo Conticini, per via del tesoretto assegnato dai Tribuni. Lo spareggio non è ad eliminazione: Gilles Rocca batte l’attore e conquista 30 punti da spendere nell’appuntamento successivo.

Ballando con le Stelle 2020, settima puntata – La gara

La settima puntata di Ballando con le Stelle 2020 ci propone una nuova prova speciale. Tutte le coppie devono indossare costumi di scena a tema Halloween e indovinare il ballo che è stato assegnato dalla produzione. La sfida viene vinta da Daniele Scardina, mentre Todaro suggerisce alla sua allieva Elisa Isoardi di non partecipare. Il suo timore infatti è che la concorrente possa compromettere ancora di più le sue condizioni di salute e rischiare di non affrontare la gara al meglio.

Ballerini per una notte, un trio che presto vedremo sul piccolo schermo. Giuseppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo si cimentano in un ballo che lascia a bocca aperta i telespettatori. Soprattutto per la Grimaudo e il pancione che esibisce con affetto e orgoglio.

La classifica parziale e definitiva della settima puntata di Ballando con le Stelle 2020

La prova speciale ha permesso a Daniele Scardina di salire fino alla vetta della classifica parziale. Alberto Matano però preferisce dare i 50 punti ottenuti dai ballerini per una notte a Gilles Rocca, per via delle difficoltà vissute nel corso degli ultimi giorni. I Tribuni decidono ancora una volta di dividere il tesoretto: 25 punti a Conticini e 25 punti a Rocca.

Non era facile riuscire a superare il pugile, che per una volta era riuscito ad allontanare qualsiasi altro rivale. La bravura di Conticini però ha spinto i Tribuni ad assegnargli un premio, per via di quel guizzo che è riuscito a trovare in questa settima puntata di Ballando con le Stelle 2020. Ecco quindi la classifica definitiva, visibile nell’immagine qui sotto.

L’ultima posizione invece non cambia: Costantino è di nuovo l’ultimo della classifica definitiva del programma. Non si tratta di una novità per il concorrente, che fin dal suo arrivo ha dovuto fare i conti con questo scoglio. Nonostante questo, il pubblico continua a premiare la coppia e a volerla in gara.