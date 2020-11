Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina – Samba – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sono i penultimi a presentarsi nella settima puntata di Ballando con le Stelle 2020. La coppia continua a provare senza sosta e punta al traguardo finale. In questa settimana, la maestra è riuscita anche a conoscere il fratello del pugile, Giovanni.

“Mio fratello è la mia vita, la mia forza, la mia spalla”, dice Daniele Scardina, “è stata la prima persona che ha creduto in me. In ogni cosa che facevo”. Come andrà invece questa nuova sfida? Scopriamo il verdetto dei giudici e il video dell’esibizione.

La prova speciale di Daniele Scardina

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina propongono La notte degli Zombie con Michael Jackson. La prova speciale di Ballando con le Stelle 2020 vede il pugile iniziare per primo in pista: sarà lui a dover rivelare quale ballo ha individuato grazie al ritmo diffuso dall’orchestra. “Sembravi più Lionel Ritchie che Michael Jackson”, dice Zazzaroni. Anche se il pugile non ha rivelato il ballo, ha dimostrato di averlo intuito grazie alla coreografia. “Fantastico”, dice la Smith. La coppia conquista 25 punti.

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per la Samba

“Tecnicamente bravissimo, ma in alcuni momenti lo continuo a vedere un po’ pesante”, dice Selvaggia. Fin dall’inizio del suo percorso, ha visto nel pugile una certa legnosità che a quanto pare non è mai scomparsa. La giudice poi non vede un legame forte fra maestra e pugile. Al di là delle storie personali raccontate da Daniele Scardina nelle clip, non vede molto di più. Interviene anche Matano, in difesa della coppia.

Crede che i giudici non siano mai contenti e che cerchino sempre qualcosa che non va in ogni concorrente. La Smith invece è soddisfatta del percorso fatto da Daniele fino ad ora e lo dimostra anche il voto che ha deciso di assegnargli. I voti: 7 (Ivan), 7 (Canino), 9 (Smith), 7 (Lucarelli), 8 (Mariotto), per un totale di 38 punti. Sommati al punteggio ottenuto in precedenza, il totale diventa 63 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video della Samba di Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina.