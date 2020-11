DIRETTA Spezia Juventus – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

La Juventus recentemente sconfitta in Champions contro il Barcellona tenta il riscatto in campionato dove affronterà il neopromosso Spezia. La banda di Pirlo scenderà in campo alle ore 15.00 domenica 1° novembre. Nei precedenti scontri la Juventus non ha mai sconfitto la compagine ligure attualmente neopromossa.

Le scelte degli allenatori

Italiano prosegue sulla strada della continuità in termini di formazione e modulo: 4-3-3 con Gyasi in attacco assieme a Agudelo e Nzola, linea difensiva composta da Ferrer, Terzi, Chabot e Bastoni, Ricci in mediana assistito da Pobega e Bartolomei.

Ronaldo non sarà rischiato dal principio: spazio al duo Paulo Dybala e Alvaro Morata nel 4-4-2 di Pirlo, che presenterà la linea mediana composta da Arthur e Rabiot con Chiesa e Kulusevski sugli esterni. Difesa composta da Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo.

Formazioni ufficiali

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias. All. Italiano



JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Demiral, Bonucci, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie, Cuadrado; Dybala, Morata. All. Pirlo

Risultato LIVE

Potrai seguire su Giornal.it il risultato LIVE della gara con aggiornamenti in tempo reale