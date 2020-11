Domenica In – Anticipazioni 1 novembre – Gli ospiti

Domenica In torna nel primo pomeriggio di Rai 1 con una nuova puntata: quali saranno gli ospiti che Mara Venier accoglierà oggi nel suo studio? L’1 novembre 2020 vede un giro di collegamenti e presenze, da Giorgio Panariello fino a Beppe Fiorello.

Le anticipazioni di Domenica In ci parlano anche di Max Pezzali, ex volto noto degli 883 e sempre più in vista come cantautore. Proporrà Qualcosa di nuovo, il suo ultimo singolo.

Domenica In, anticipazioni 1 novembre 2020

Spazio a Giorgio Panariello, ormai storico giudice di Tale e Quale Show 2020. In questa nuova occasione, il comico toscano presenterà il suo libro Io sono mio fratello, un’autobiografia che ha scelto di dedicare al fratello Franco. Una scomparsa tragica per l’artista, che ancora oggi si fa sentire in tutti gli aspetti della sua vita. Dopo essere stato ospite della settima puntata di Ballando con le Stelle 2020, Beppe Fiorello ritornerà al centro dei riflettori per parlare del suo nuovo lavoro. Fra pochi giorni lo vedremo protagonista de Gli orologi del Diavolo, una fiction ispirata alla vera storia di Gianfranco Franciosi.

Il talent di Milly Carlucci ritornerà protagonista dello spazio dedicato. Oltre a tre dei componenti più popolari della giuria, potremo vedere in collegamento Costantino Della Gherardesca e Vittoria Schisano. Saranno entrambi in collegamento con i rispettivi maestri di ballo. Per lo spazio musicale ci sarà invece Max Pezzali. Le anticipazioni di Domenica In promettono anche un approfondimento sulla pandemia ancora in corso. In collegamento da Genova interverrà l’intettivologo Marco Bassetti. L’ex politica Nunzia De Girolamo parlerà invece della quarantena che sta vivendo, dopo essere stata risultata positiva al Coronavirus.