Domenica Live – Anticipazioni 1 novembre – Gli ospiti

Domenica Live si prepara ad una nuova puntata ricca di ospiti. L’1 novembre 2020, Barbara d’Urso accoglierà in studio Amedeo Goria e Gian Amedeo Goria. Ovvero il padre e il fratello di Guenda, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Le anticipazioni di Domenica Live ci promettono un ulteriore approfondimento su Viola Valentino. Nelle scorse settimane lei e il suo fidanzato sono stati al centro del gossip per via di presunti tradimenti. E ora vogliono fare chiarezza.

Domenica Live, anticipazioni 1 novembre 2020

Amedeo Goria è stato spesso accusato dalla figlia di essere un padre assente. Anche se fra i due si è instaurato un buon rapporto negli ultimi anni, la figlia di Maria Teresa Ruta ha dimostrato più volte di non aver ancora superato quanto accaduto durante la separazione dei genitori. La conduttrice ha capito da diverso tempo di aver fatto numerosi errori nel non stare vicino ai figli. Ecco perchè ha deciso in più occasioni di difenderli a spada tratta e cercare di rimediare il più possibile. In studio vedremo anche Gian Amedeo, che ha sofferto molto per la mancanza dei genitori e per questo diventato molto chiuso e taciturno.

Viola Valentino invece interverrà con il fidanzato Francesco Mango. I due sono finiti al centro di numerosi attacchi per via della presunta relazione fra lui e Simona Calderone. Si tratta davvero della sua amante oppure ancora una volta si tratta di pubblicità? All’inizio le ombre sulla coppia sono state legate alla figura di Sara, una donna paparazzata con Mango e su cui si è discusso a lungo. Le anticipazioni di Domenica Live ci svelano che si parlerà anche di Youma Diakite. Da pochi giorni è diventata di nuovo mamma, grazie alla nascita della piccola Elenie.