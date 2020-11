Elisa Isoardi si ritira da Ballando con le Stelle 2020 – “Puntiamo al rientro”

Elisa Isoardi ha scelto di fare il passo decisivo. Dopo aver scelto di non partecipare alla prova speciale di Ballando con le Stelle 2020, la concorrente ha annunciato al pubblico da casa di aver deciso di ritirarsi dalla gara.

Il dolore alla gamba è troppo forte e per questo Raimondo Todaro ha suggerito alla sua allieva di fermarsi. Dopo aver ballato con dolori importanti, la concorrente infatti ha scoperto di avere la gamba rotta ed è stata ingessata. Impossibile per Elisa Isoardi continuare il talent di Rai 1: la coppia però spera di poter rientrare grazie al ripescaggio.

Elisa Isoardi si ritira, caos a Ballando con le Stelle 2020

La coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro è fra le preferite dagli italiani. Molti telespettatori sono rimasti a lungo con il fiato sospeso, in cerca di qualche sviluppo romantico fra il ballerino e l’allieva. Non sappiamo ancora se fra i due sia nata una reale storia d’amore oppure se abbiano scelto di sfruttare il gossip ai fini della competizione. L’unica cosa certa è che il volto de La prova del cuoco ha deciso di abbandonare la gara. La coppia non è stata fortunata fin dal suo debutto nel programma. Basti pensare al ricovero di Raimondo per via di un’appendicite e agli infortuni in pista vissuti da Elisa.

Anche se la loro decisione di abbandonare il gioco è comprensibile, il pubblico è rimasto a bocca aperta nell’apprendere la notizia. Pochi minuti prima, Elisa e Raimondo avevano ricevuto anche una penalità di 10 punti per aver deciso di non sottoporsi alla prova speciale della settima puntata di Ballando con le Stelle 2020. “Non è stata una decisione facile, ma lo stato attuale della mia caviglia non ci consentiva di esprimerci come avremmo voluto”, sottolinea lei su Instagram, “è stato un atto di rispetto per gli altri concorrenti e per voi, che ci avete seguito sempre con tanto affetto. Continuate a rimanerci vicino, perchè noi non molliamo!”.