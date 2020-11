Giulia D’Urso si chiude in se stessa | Muro troppo alto dopo Uomini e Donne

E’ tempo di dolore, ma anche di rinascita per Giulia D’Urso. Chi la segue sui social, vede che Giulia D’Urso si chiude sempre di più in se stessa dopo la fine della storia d’amore con Giulio Raselli. Tuttavia, i follower sono incontenibili e non si accontentano delle vaghe spiegazioni date dai diretti interessati sui veri motivi della rottura, dopo Uomini e Donne. Come risponde Giulia D’Urso a chi le chiede cosa è successo davvero cin Giulio Raselli e come se la passa al momento?

Giulia D’Urso si chiude sempre di più in se stessa fuori da Uomini e Donne, innalzando un muro troppo alto da scalare, perfino per i follower più accaniti. In molti, infatti, continuano a chiederle come mai la storia d’amore con Giulio Raselli sia giunta al capolinea, non accontentandosi più di spiegazioni troppo vaghe. L’ex tronista, infatti, era stato il primo a parlare di incompatibilità di vita e di carattere che, dopo mesi di convivenza, avevano portato la coppia a dividersi.

Giulia D’Urso sempre più chiusa in se stessa

L’ex corteggiatrice, Giulia D’Urso, non aveva fatto altro che confermare le motivazioni già date da Giulio Raselli, ma senza mai scendere in dettagli. Al momento, Giulia D’Urso si sta faticosamente ricostruendo una vita lontano da Giulio e lontano da Valenza, dove la coppia ha convissuto dal mese successivo alla scelta. Giulia, infatti, si trova a Milano e ha trovato un nuovo appartamento in compagnia di un’amica.

Tuttavia, i follower, a diversi giorni di distanza dalla rottura con Giulio Raselli, sembrano tornare continuamene sull’argomento, non limitandosi a chiedere all’ex corteggiatrice come vadano le cose. I fan vorrebbero sapere quali sono le vere motivazioni della rottura e accusano Giulia D’Urso di essere troppo reticente in merito.

Il rifiuto di parlare fuori Uomini e Donne

Perciò, l’ex corteggiatrice, poche ore fa, ha dato una risposta netta attraverso una storia su Instagram. Alla domanda come non sia mai stata chiara su perché lei Giulio si sono lasciati, Giulia risponde per le rime. “Perché alcune cose preferisco tenerle per me. Mi conoscete. Parlo tanto di quello che mi fa felice e poco del resto”.

Segno tangibile che la fine della storia d’amore con Giulio Raselli è ancora un nervo scoperto per Giulia D’Urso. Forse, tra i due, è proprio l’ex corteggiatrice quella che sta soffrendo di più per la fine della storia d’amore nata a Uomini e Donne?