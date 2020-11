Il carciofo fa bene al fegato? Scopri la verità

By

Il carciofo è un ortaggio appartenente alla famiglia delle Asteraceae, conosciuto fin dai tempi antichi e ricco di benefici. Se sei qui, sicuramente hai delle domande in merito ai suoi effetti sulla salute e, magari, ti chiedi se il carciofo fa bene al fegato. Nelle prossime righe, puoi trovare la risposta a questo interrogativo.

Proprietà del carciofo

Sono diverse le proprietà del carciofo delle quali è bene tenere conto. In questo novero, è possibile includere gli effetti positivi sul funzionamento dell’intestino. A contribuire a questo beneficio – e alla riduzione del rischio di avere a che fare con il cancro al colon – ci pensa l’importante contenuto di fibre. Giusto per dare qualche numero in merito, facciamo presente che in 100 grammi di carciofi è possibile trovare 5,4 grammi di fibre.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei motivi per cui il carciofo fa bene alla salute. Tra questi, è possibile citare la presenza del polifenolo cinarina, che ha un ruolo fondamentale nella stimolazione della produzione della bile e nell’incentivare il passaggio di quest’ultima dalla cistifellea all’intestino. Dal momento che la bile si contraddistingue per una spiccata efficacia lassativa, è proprio il caso di sottolineare l’utilità dei carciofi in caso di problemi di stipsi.

Adesso veniamo al cuore del nostro articolo e scopriamo se il carciofo fa bene al fegato. La risposta a questa domanda è affermativa. Per questa proprietà, bisogna dire grazie alla presenza di acidi fenolici. Grazie ad essi, il carciofo è in grado di proteggere la ghiandola più grande del nostro corpo – perché il fegato è una ghiandola e non un organo – dai danni provocati dai radicali liberi.

A dir poco benefica per il fegato è anche la già citata cinarina, capace di favorire la rigenerazione delle cellule epatiche danneggiate dalle sostanze tossiche che, molto spesso, ingeriamo attraverso gli alimenti.

Proseguendo con l’elenco dei motivi per cui vale la pena introdurre il carciofo nella propria dieta possiamo fare un cenno ancora una volta alle fibre e in particolare all’inulina, fibra solubile che ha un ruolo molto speciale per la salute. Aiuta infatti a ridurre i trigliceridi nel sangue e a tenere sotto controllo i valori della glicemia, con ovvi vantaggi legati alla prevenzione del diabete e delle patologie cardiovascolari.

Concludiamo rammentando che il carciofo può interferire con gli effetti dei farmaci diuretici. Per questo, prima di iniziare ad assumerlo è opportuno chiedere consiglio al proprio medico di fiducia.