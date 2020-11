Live non è la d’Urso – Anticipazioni 1 novembre – Gli ospiti

Live non è la d’Urso si prepara ad una nuova puntata: Barbara d’Urso tornerà nel prime time di Canale 5 di oggi, 1 novembre 2020. Ci attendono numerosi ospiti e scoop, come sempre. Focus sul coming out di Gabriel Garko, anche se questa volta sarà Gabriele Rossi a parlare della loro passata love story.

Le anticipazioni di Live non è la d’Urso ci parlano anche delle sorelle Lecciso. Le gemelle Loredana e Raffaella affronteranno le cinque sfere del programma. Secondo alcune voci di corridoio, torneremo anche a parlare di Wanna Marchi.

Live – Non è la d’urso, anticipazioni 1 novembre 2020

Gabriele Rossi ha deciso di rompere il silenzio. Da diverso tempo i fan avevano iniziato a provare un forte interesse per l’attore e per la sua love story con Gabriel Garko, mai confermata dai due diretti interessati. Ospite di Verissimo, Garko ha rivelato finalmente di aver avuto una relazione con Rossi e che fra loro esiste ancora un intenso rapporto di amicizia. Gabriele sembra conoscere per filo e per segno tutte le dinamiche che hanno spinto il suo ex a tacere a lungo riguardo al suo orientamento: torneremo ad occuparci del famigerato Ares Gate?

A Live – Non è la d’Urso vedremo anche le due sorelle Lecciso. Questa volta non balleranno come già accaduto in passato, ma si sottoporranno ai giudizi delle sfere. Chi ci sarà in studio? Ancora nessun rumors su chi potrebbe attaccare la moglie di Al Bano Carrisi e la nota gemella. Dopo diversi mesi di silenzio, anche Wanna Marchi torna a parlare di sè. La teleimbonitrice ha già avuto modo di solcare il salotto dursiano: che cosa avrà da dire questa volta? La diva delle televendite è finita al centro di uno scandalo diversi anni fa, quando è stata condannata per truffa con la figlia Stefania Nobile. Una brutta pagina che si è lasciata alle spalle e che in qualche modo continua a colpirla ancora, anche a distanza di tanto tempo.