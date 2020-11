Michele Dentice nostalgia di lei | Dichiarazione scioccante fuori Uomini e Donne

A Uomini e Donne c’è un nuovo protagonista che sta facendo letteralmente impazzire le dame del trono over. Si tratta del nuovo cavaliere campano Michele Dentice. Il personal trainer e mental coach, già papà di un bimbo, è in cerca di una donna con cui costruire il proprio futuro. Ma sta già incontrando parecchi ostacoli a Uomini e Donne. Poche ore fa, Michele Dentice ha fatto una dichiarazione scioccante sui social, ammettendo di avere nostalgia forse di una ipotetica “lei”.

Ma di chi potrebbe trattarsi? I follower sono rimasti a bocca aperta di fronte alla storia condivisa da Michele Dentice poco fa. “Io sto così. Sto bene. Ma vorrei stare con te”. Forse Michele Dentice sente già nostalgia per una “lei” in particolare? In molti si sono domandati se questa storia condivisa su Instagram si riferisse a una donna fuori o a una dama in particolare di Uomini e Donne.

Michele Dentice ha nostalgia di qualcuno?

Ma il cavaliere campano non si è affatto sbilanciato in merito. A chi si starà, dunque, riferendo, con queste parole criptiche? Al momento non è dato saperlo. Ma, una cosa è certa: per il momento non c’è una dama che ha rubato il cuore di Michele Dentice a Uomini e Donne. Nelle scorse puntate sembrava che il cavaliere campano fosse molto orientato verso Roberta Di Padua.

Ma, nell’ultima puntata andata in onda, il cavaliere ha fatto un clamoroso dietrofront nei confronti di Roberta Di Padua, accusandola di essere troppo prima donna per lui. Il cavaliere, infatti, ha detto apertamente di aver preferito Roberta a Carlotta Savorelli solo perchè quest’ultima si è tirata fuori dai giochi e non per una reale preferenza verso la dama di Cassino. Lo dimostra il fatto che Michele Dentice sta continuando a conoscere anche tutte le nuove le dame che arrivano a Uomini e Donne per conoscerlo.

Indizi compromettenti fuori Uomini e Donne?

In ogni caso, Michele Dentice ha dichiarato di volere accanto a sé una donna che si interessi di lui e che sia affettuosa nei suoi confronti. Ciò che il cavaliere ha rimproverato a Roberta Di Padua è proprio il disinteresse nei suoi confronti. A Michele, Roberta sembra troppo gelosa e troppo proiettata verso le dinamiche del programma Uomini e Donne, invece che nella loro conoscenza personale.

Cosa succederà a Uomini e Donne nelle prossime puntate? Michele e Roberta troveranno un punto di incontro? Oppure la loro turbolenta conoscenza è destinata a finire definitivamente?