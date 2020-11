Nuovo DCPM, scontro tra regioni: vagliate ipotesi coprifuoco anticipato e anziani a casa

Domenica 1° novembre c’è stato un lungo confronto tra i rappresentanti delle regioni, comuni e province con il governo per decidere le modalità principali del nuovo DPCM per abbassare il numero di contagi che anche nella giornata appena trascorsa ha comunque sfiorato quasi 30mila nuovi positivi. Nonostante siano tutti più o meno d’accordo c’è ancora molta discrepanza tra le varie parti per decidere i dettagli della nuova “stretta” che potrebbe concretizzarsi nella prima metà della prossima settimana.

Lockdown a tempo

E’ ovviamente il lockdown il nodo principale che preoccupa tutte le parti in gioco ma che appare inevitabile almeno nella soluzione limitata alle regioni: l’ipotesi che sta prendendo forma in queste ore è quella di una chiusura totale (esentate le farmacie, parafarmacie e alimentari) a partire dalle 18 e il “tutti a casa” totale, salvo per ragioni importanti o di estrema necessità, misura caldeggiata dal governatore della Toscana Bonaccini, sopratutto nelle regioni maggiormente a rischio come Lombardia, Piemonte e Calabria, ove sarà potenziato lo smartworking.

Stop tra le regioni

Una misura che invece trova l’accordo quasi omogeneo delle parti in gioco è quello relativo alla chiusura ai confini regionali, sopratutto dopo che sarà confermata una certa autonomia per le diverse regioni d’Italia, che non tutte stanno affrontando la pandemia con le stesse modalità.

Anziani a casa

Gli “over 65” sono sempre le persone più a rischio, ecco perchè potrebbe concretizzarsi la misura denominata “lockdown generazionale”: secondo una ricerca condotta dall’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi), questa misura permetterebbe di salvare migliaia di vite, vista l’altissima mortalità tra gli ultra ottantenni. La questione è emersa in maniera preponderante in queste ore dopo il discusso tweet del governatore della Liguria Giovanni Toti (“Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della #Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate).