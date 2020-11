Oroscopo Branko – settimana dal 2 novembre all’8 novembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

E’ iniziato un nuovo mese e puntuale arrivano le previsioni settimanali dell’astrologo Branko, che prontamente è pronto a darci consiglio o metterci sull’attenti in caso di problematiche relative al periodo che va dal 2 novembre all’8 novembre 2020.

Ariete

Fate il pieno di buonumore nella prima parte della settimana, presto arrivanno spese inattese che però non rappresenteranno un problema

Toro

Non ci sarà spazio per il divertimento, vi attendono prevalentemente solo impegni lavorativi ed economici.

Gemelli

Probabile qualche incontro “amoroso” inaspettato e quindi sicuramente gradito: se siete legati sentimentalmente aspettatevi qualche novità.

Cancro

Cercate di arrivare freschi e riposati fino al weekend, dove è previsto un incontro con qualcuno di nuovo.

Leone

Settimana un po’ turbolenta, potrebbero esserci attriti con qualche collega o amico che influenzerà tutto il periodo.

Vergine

Concentratevi sul lavoro in questa prima parte di settimana, ci sarà tempo per pensare allo svago.

Bilancia

Dedicate più tempo possibile per tenere sotto controllo il vostro stato di salute, anche se questo significa mettere momeantaneamte da parte diversi impegni.

Scorpione

Non sobbarcatevi eccessivamente di impegni come sta accadendo con sempre più frequenza, siete anche voi umani e avete bisogno di aiuto di tanto in tanto. Qualche novità per la fine della settimana.

Sagittario

La routine si arresterà bruscamente con un episodio strettamente legato alla vostra persona, che vi porterà ad un netto cambiamento in vista di domenica.

Capricorno

Settimana divisa tra l’amore e il lavoro, cercate di separare bene le due cose altrimenti si rischia il caos emotivo.

Acquario

Momento passione: se siete legati sentimentalmente non abbiate paura di affrontare un piccolo momento di crisi che potrebbe palesarsi nel weekend.

Pesci

Numerosi impegni fino a venerdì non vi permetteranno di gestire la settimana come vorreste ma siete abbastanza forti per arrivare “vivi” al weekend.