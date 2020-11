Oroscopo Novembre 2020 – Quali sono i segni più affidabili dello zodiaco?

Siamo tutti alla ricerca di persone che siano in grado di non abusare della nostra fiducia, e nonostante alcuni riescano ad apparire affidabili anche quando non lo sono. Essendo una questione caratteriale è anche strettamente legata al nostro segno zodiacale: ecco quali sono i più affidabili in assoluto:

Capricorno

Il Capricorno possiede un’alta statura morale e non abbandonerebbe mai un amico, un parente o qualcuno che conosce in difficoltà oggettiva: ne soffrirebbe oltremodo. Non si sbilancia nei giudizi ed è sempre tempestivo.

Vergine

I nati della Vergine rappresentano i più meticolosi e probabilmente i più razionali dei 12 segni zodiacali, e per questo sono eccellenti ascoltatori, ottimi amici e dispensatori di consigli, anche se sulle prime questi possono essere ritenuti controcorrente rispetto alla massa: un segno come Vergine da come muoversi in anticipo e quindi arriva primo sulle conclusioni.

Scorpione

Secondo molti è il più affidabile dello zodiaco proprio a causa della sua indole molto onesta ma non sgarbata, essendo un profilo che non si sbilancia quasi mai sulle conclusioni e che definitivamente sa mantenere un segreto. Ecco perché spesso conosce i segreti di molte persone ma per una precisa questione morale non svelerebbe mai niente relativo agli altri.

Toro

I Toro vanno fraintesi a causa della natura naturalmente distaccata e poco propensa al dialogo almeno all’inizio: questo segno non è il più loquace quindi deve sentire dapprima una buona dose di fiducia nei suoi riguardi ma ripaga con la stessa moneta: è una vera tomba quando si parla di segreti da mantenere ed è disponibile ad ogni ora per dispensare consigli e aiuto.