Oroscopo Novembre 2020 – Quali sono i segni più goffi dello zodiaco? Scoprilo!

Goffagine è un termine liberamente applicabile sia a chi è poco portato agli atti manuali, ma anche nel più diffuso significato riferito al poco tatto ed eleganza delle situazioni, quasi sempre in maniera involontaria ma sempre piuttosto evidente. Appartengono alla categoria le persone che sono solite essere vittima di gaffes, ossia situazioni imbarazzanti causate proprio dall’assenza di premura, e quasi sempre è correlato al segno zodiacale. Ecco i più goffi dello zodiaco:

Pesci

Segno spesso slegato parzialmente dalla realtà, i Pesci sono grandi sognatori, persone affabili e di fiducia, oltre che artisti di talento e persone dalla mentalità acuta. Il rovescio della medaglia è che sono delle persone poco pratiche e spesso sbadate, che dimenticano sempre qualcosa.

Sagittario

Diverso il profilo caratteriale del Sagittario che è solito mettere in mostra atteggiamenti estremi, spesso causati da lui stesso per diversi motivi: attirare l’attenzione, darsi un tono o semplicemente per ingannare il tempo. Quindi è una sorta di goffagine controllata, sebbene siano anche soliti commettere errori in fase di dialogo per l’eccessiva fiducia che hanno nei loro mezzi.

Ariete

Un segno così impulsivo ed impetuoso non poteva certo appartenere alla lista dei più controllati, pur mantenendo un grado elevato di sensibilità: sono i primi consapevoli della loro goffaggine e spesso si scusano in anticipo per eventuali errori e gaffes che effettivamente li contraddistinguono con una certa frequenza. Profili spesso dal buon cuore che devono imparare ad essere un po’ più riflessivi.

Gemelli

Appartengono alla categoria dei “mai domi”, sia con le parole, visto che sono chiacchieroni, ma anche nelle azioni dove raramente è possibile vederli in una situazione di calma totale.

Gemelli non è sempre un segno affidabile se avete qualcosa da nascondere ma di contro con lui annoiarsi è semplicemente impossibile, che lo abbiate in famiglia, come partner o sul lavoro.