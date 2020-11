Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 2 novembre all’8 novembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Con la sua proverbiale puntualità, Paolo Fox ha già pronto le proprie previsioni settimanali in relazione alla prima settimana di novembre 2020, ossia quella che va dal dal 2 novembre all’8 novembre. Per alcuni ci saranno progressi signficativi, per altri le cose andranno diversamente.

Ariete

Problemi in relazione alla famiglia, sopratutto di natura economica, che ha creato probabilmente qualche lieve attrito con la vostra/il vostro partner di turno. Ottobre è stato un mese particolarmente duro per tutti, restate ottimisti: novembre andrà meglio.

Toro

Un mese decisamente positivo per voi, da qualunque prospettiva si voglia guardarlo: se siete single le possibilità di trovare l’anima gemella sono molto elevate, e se siete già in una relazione è il momento di cementarla.

Gemelli

Novembre significa anche cambiamento per voi, potrebbe essere il preludio di un ottimo fine 2020, sia dal lato professionale che quello puramente legato alla vita privata. Non sottovalutatevi e le sorprese saranno esclusivamente positive.

Cancro

Qualche problema se avete una relazione avviata, visto che qualche cambiamento di troppo da ambo le parti potrebbe mettere a rischio il futuro della storia d’amore. Niente di trascendentale, ma qualcosa da non prendere sotto gamba.

Leone

Momento potenzialmente positivo ma serve un discreto impegno per portarlo a termine: un possibile nuovo amore (se siete single) è decisamente probabile ma anche nell’ambito professionale saranno riscontrabili dei progressi,

Vergine

Novembre è iniziato nel migliore dei modi per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove arrivano i primi frutti tangibili per i numerosi sforzi operati già nel mese scorso.

Bilancia

Un momento positivo ma che non deve far credere che sia tutto rose e fiori: qualcuno potrebbe influire in senso negativo, sopratutto per le coppie, visto che un minimo imprevisto potrebbe condizionare l’armonia del legame.

Scorpione

Settimana molto proficua nel caso siate alla ricerca di una nuova relazione amorosa, è decisamente il momento giusto: il vostro fascino sembra essere in una fase “magnetica”.

Sagittario

E’ decisamente il vostro momento nell’ambito della socialità: possibili riavvicinamenti sia tra le amicizie che tra possibili anime gemelle e anche in famiglia le cose procederanno bene.

Capricorno

Periodo di transizione per voi nella sfera privata: meglio concentrarsi sul lavoro e non approfondire le relazioni.

Acquario

Momento particolarmente positivo per voi, che potrete dedicarvi senza remore a qualunque attività.

Pesci

Situazione finanziaria che sta finalmente volgendo al positivo.