Ricetta filoncini alle olive: ingredienti, preparazione e consigli

Tutto ciò che ha a che fare con pane e lievitati viene definito arte bianca. Ci vuole un vero e proprio talento per creare qualcosa di magico, noi oggi vi proponiamo la ricetta dei filoncini alle olive. Potrà sembrare una cosa semplice, magari penserete che non è nulla di nuovo, ma questi bastoncini di pane sono un classico che piace sempre a tutti. L’alta idratazione, le varie fasi di riposo e la giusta cottura permetteranno di ottenere un pane fragrante e leggero.

Filoncini alle olive – Ingredienti

Ingredienti per la biga

Farina Manitoba 250 g

Acqua 110 g

Acqua 110 g Lievito di birra fresco 2,5 g

Per l’impasto:

Semola di grano duro rimacinata 420 g

Acqua 300 g

Olive verdi denocciolate 100 g

Olio extravergine d’oliva 20 g

Lievito di birra fresco 15 g

Sale fino 15 g

Farina 00 per spolverizzare i filoncini q.b.

Filoncini alle olive – Preparazione

Per preparare i filoncini alle olive come prima cosa preparate la biga: in una ciotola versate la farina e il lievito sbriciolato, poi aggiungete l’acqua poco per volta, mescolando con un mestolo di legno.

Quando il composto inizierà a compattarsi, trasferitelo su un piano e lavoratelo con le mani per un paio di minuti, fino ad ottenere un composto omogeneo. Dategli poi una forma sferica e lasciatelo maturare a temperatura ambiente per 14 ore.

Trascorso questo tempo l’impasto raddoppierà di volume ma resterà compatto. Spezzettate la biga e trasferitela all’interno della ciotola di una planetaria munita di gancio, unite poca acqua e iniziate a impastare a bassa velocità.

Mentre la planetaria è in funzione aggiungete il lievito sbriciolato e della semola, poi aggiungete ancora un po’ d’acqua, l’olio e il sale. Proseguite alternando acqua e semola fino a terminarle. Lavorate l’impasto per circa 15 minuti. Nel frattempo tritate grossolanamente le olive e versatele nella ciotola. Azionate di nuovo la planetaria fino a che non si saranno incorporate all’impasto.

Trasferite l’impasto ottenuto su un piano e coprite con una ciotola: lasciate riposare per circa 20 minuti. Utilizzando un tarocco ricavate 8 pezzi di impasto da 150 g.

Pirlateli sul piano e, quando avrete ottenuto una forma sferica, sistemateli uno accanto all’altro, copriteli con un panno e lasciateli riposare per altri 15 minuti.

Trascorso questo tempo cercate di ottenere una forma ovale allargando delicatamente i panetti. Disponeteli su una leccarda foderata con carta forno, spolverizzateli con la farina e lasciateli lievitare per un’ora. Una volta lievitati allungateli tirando delicatamente le due estremità con le mani e attorcigliateli, in modo da ottenere dei filoncini lunghi circa 20-25 cm. Cuocete in forno statico preriscaldato a 250° con una teglietta d’acqua sul fondo in modo da creare la giusta umidità. Dopo circa 25 minuti i filoncini saranno ben dorati e pronti da sfornare. Lasciate intiepidire e servite.

Filoncini alle olive – Consigli utili

Si consiglia di consumare i filoncini alle olive in giornata. In alternativa è possibile conservarli in un sacchetto di carta per 1-2 giorni o congelarli da cotti. Aggiungete all’impasto anche dei pomodorini secchi e dei capperi se vi piacciono.